Die Everest Group ernennt Persistent zu einem der Hauptanwärter in ihrer Salesforce Healthcare Services PEAK Matrix® Bewertung 2021

Die PEAK-Matrix bietet eine objektive, datengestützte Bewertung vonDienstleistungs- und Technologieanbietern auf der Grundlage ihrerGesamtkompetenz und ihres Markteinflusses in verschiedenen globalenDienstleistungsmärkten und klassifiziert sie in drei Kategorien: Führer,Hauptanwärter und Anwärter.Die Everest Group bewertete 18 Dienstleister für die Salesforce HealthcareServices PEAK Matrix®. Die Hauptanwärter müssen in ausgewählten Bereicheninnerhalb der Salesforce-Dienste für das Gesundheitswesen und in der gesamtenWertschöpfungskette des Gesundheitswesens Nachweise erbringen und sinnvolleFähigkeiten aufbauen. Sie müssen außerdem einen flexiblen Engagement- undLösungsansatz an den Tag legen, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.Persistent wurde ausgezeichnet für:- Seine starke Suite von IP-Tools/Frameworks/Beschleunigern für dasGesundheitswesen, wie z. B. Patientenzugangsdienste und digitale Eingangstür,um die Markteinführung für seine Kunden zu beschleunigen.- Tiefgreifende Erfahrung im Gesundheitswesen bei der Bereitstellung vonSalesforce-Services und deren Nutzung, um sich einen Vorteil gegenüber derKonkurrenz zu verschaffen.- Diversifizierte Investitionen in verschiedenen Regionen, wodurch dasLiefernetzwerk in der Lage ist, globale Kunden zu bedienen.- Ein Talentmanagement-Mix aus Onshore- und Offshore-Präsenz undorganisatorischen Change-Management-Fähigkeiten, die vom Markt gut angenommenwerden.Diese Anerkennung folgt auf die Auszeichnung von Persistent mit dem ISG Star ofExcellence(TM) Award (https://www.persistent.com/media/press-releases/persistent-wins-2020-isg-star-of-excellence-award/) im September 2020 für das Erreichender höchsten kumulativen Kundenerfahrungsbewertung für die Qualität seinerKerntechnologiedienstleistungen und eine führende Position in Nordamerika undAPAC in den Bereichen BFSI, Gesundheitswesen und Biowissenschaften. 708Persistent wurde außerdem als Leader in der ISG Provider Lens(TM) 2020 fürSalesforce Ecosystem Partner ausgezeichnet.Zitat von Chunky Satija, Practice Director, Everest Group"Persistent Systems ist mit seinen starken IP-Systemen und Beschleunigern (wiePatient Access Services und Digital Front Door) gut positioniert, um alskritischer Partner für Unternehmen zu dienen, da sie ihre traditionellenVersorgungsmodelle transformieren. Die jüngsten Akquisitionen von PARX undyouperienceTM durch Persistent Systems, begleitet von tiefgreifender Expertiseim Gesundheitswesen bei der Bereitstellung von Salesforce-Services, ermöglichtenes, sich als Major Contender in der Salesforce Healthcare Services PEAK Matrix®Assessment 2021 der Everest Group zu positionieren."Zitat von Samir Agarwal, SVP-Partnerschaften bei Persistent"Persistent Systems ist mit seiner starken Suite von IP und Acceleratoren (wiePatient Access Services und Digital Front Door) gut positioniert, um alswichtiger Partner für Unternehmen bei der Transformation ihrer traditionellenVersorgungsmodelle zu dienen. Als Salesforce Platinum Partner mit einerCSAT-Bewertung von 4,9/5 wird uns zugetraut, erstklassige CX zu liefern, diedurch die Plattformen und Lösungen von Salesforce unterstützt wird. Dietiefgreifende Expertise von Persistent im Gesundheitswesen, die über die Cloudarbeitet, ermöglicht es uns, unseren Kunden auf der ganzen Welt einheitliche undmodernisierte Branchenlösungen zu bieten. Dafür von der Everest Groupausgezeichnet zu werden, ist ein großartiger Beweis für unsere Kompetenz."Informationen zu Persistent SystemsPersistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ist ein globalerLösungsanbieter, der digitale Geschäftsbeschleunigung,Unternehmensmodernisierung und digitales Produkt-Engineering für Unternehmen inallen Branchen und Regionen bereitstellt.http://www.persistent.com/Zukunftsgerichtete Aussagen und WarnhinweiseFür Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen besuchenSie bitte http://www.persistent.com/FLCSPressekontakt:Ken MontgomeryPersistent Systems (Weltweit)+1 213 500 8355ken_montgomery@persistent.comSaviera BarrettoArchetype+91 84249 17719saviera.barretto@archetype.coLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/133621/4818546OTS: Persistent Systems