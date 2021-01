Nagoya, Japan (ots/PRNewswire) - Tajima Industries Co., Ltd. (mit Sitz in

Nagoya, Japan), ein führender Hersteller von Stickmaschinen, der sich um die

Automatisierung von Stickereien, das Management von Produktionsnetzwerken und

die Förderung intelligenter Stickereien bemüht, ist stolz darauf, die Einführung

neuer Stickmaschinen am 22. Januar 2021 bekannt zu geben. Es handelt sich um

brandneue Modelle der "TMEZ-KC-Serie", ausgestattet mit der "i-TM"-Funktion zur

Automatisierung der Stickereiverzierung.



Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106387/202012028045/_prw_PI1fl

_yXB827FR.jpg







wie die Digitalisierung gemacht hat, ist die Bekleidungsindustrie mit neuen

Problemen konfrontiert, die mit dem durch den weltweiten COVID-19-Ausbruch

verursachten Arbeitskräftemangel verbunden sind. Vor diesem Hintergrund

konzentriert sich das Unternehmen auf die Automatisierung des

Produktionsprozesses für Maschinenstickereien, indem es die Maschinen mit seiner

unternehmenseigenen KI-Technologie "i-TM" ausstattet, mit der die Stickerei

automatisiert wird. Damit soll der Arbeitskräftemangel in der Fertigung gelöst

werden.



TMEZ-K1506C: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106387/202012028045/_pr

w_PI4fl_7M3G2Hxq.jpg



1. Die unternehmenseigene KI-Technologie "i-TM" von Tajima



"i-TM" steht für "Intelligent Thread Management". Bei der Maschinenstickerei

können Muster in alle Richtungen gestickt werden, und die Stichlänge kann

innerhalb eines Musters variieren, was die Maschinenstickerei zu einer der

schwierigsten Arten des Nähens macht. Das Unternehmen hat die durch langjährige

Erfahrung perfektionierte Stickereiverzierung erfolgreich algorithmisiert, um

"i-TM" zu entwickeln. Diese auf künstlicher Intelligenz basierte Technologie

analysiert die Stichrichtung und die Stoffdicke von Stich zu Stich, um die

geeignete Menge an Oberfadenvorschub für den nächsten Stich zu berechnen, und

nimmt die richtigen Anpassungen an den Stichen vor, damit die als "passend"

eingestufte Stickereiverzierung in jedem Fall erzielt werden kann.



i-TM: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106387/202012028045/_prw_PI5fl

_20ZG9dVG.jpg



2. Vorteile von "i-TM" bei Maschinenstickfabriken



- Kürzere Testnähzeit



Während die meisten Näher, die herkömmliche Stickmaschinen verwenden, Nähtests

durchführen, um vor der eigentlichen Produktion die Fadenspannung anzupassen,

benötigen Maschinen mit i-TM viel weniger Zeit für das Testnähen zur

Vorbereitung, sodass Näher die für Produktionsaktivitäten eingesparte Zeit Seite 2 ► Seite 1 von 2



