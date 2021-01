Trillion Energy gibt ein Unternehmensupdate für das kommende Jahr

21. Januar 2021 - Vancouver, British Columbia und Ankara, Türkei - Trillion Energy International Inc. („Trillion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCF) (OTC: TCFF) (Frankfurt: 3P2N) gibt ein Update der geplanten Aktivitäten des Unternehmens für 2021.

Wir erwarten, dass sich die Öl- und Gaspreise im Jahr 2021 weiter erholen werden, wenn sich die Wirtschaftslage verbessert. 2020 war ein Jahr voller Herausforderungen für den Öl- und Gassektor, mit historisch negativen Ölpreisen aufgrund eines starken Nachfragerückgangs infolge von COVID und vorübergehenden starken Bedenken hinsichtlich des Überangebots. Die Ölpreise sind jetzt wieder auf das Niveau vor COVID zurückgekehrt. Der aktuelle Ölpreis liegt bei über 50 USD/Barrel, was einer Verbesserung von 20 USD/Barrel entspricht. Erdgas wird derzeit für 5,52 USD/mcf (1000 Kubikfuß, Cubic Feet) verkauft.

Unsere beiden produzierenden Öl- und Gasfelder erwirtschaften weiterhin Umsätze. Das Ölfeld Cendere produziert 150 bopd (Barrel pro Tag) und generiert ungefähr 230.000 USD/Monat für Trillion und das Gasfeld SASB produziert 705 mcf/Tag und generiert ungefähr 38.000 USD/Monat für Trillion.

Unser Mandat für 2021 besteht darin, mit der Sanierung des Gasfelds SASB zu beginnen, die sich im Jahr 2020 aufgrund des Abschwungs in Zusammenhang mit COVID und den Energiemarktbedingungen, die sich erst kürzlich erholt haben, verzögert hat.

Im Rahmen des Phase-III-Arbeitsprogramms auf dem Gasfeld SASB planen wir, fünf neue Quellen zu bohren und zwei oder mehr Workovers durchzuführen, die nachgewiesene und wahrscheinliche Gasreserven anvisieren, die laut Bewertung durch GLJ Petroleum Consultants nach allen Kosten einen diskontierten Barwert von 79,5 Mio. USD für das Unternehmen besitzen, siehe unsere Pressemitteilungen vom 23. Juni 2020 und 30. Juni 2020. Auf das Phase-III-Arbeitsprogramm werden Phase-IV- und Phase-V-Arbeitsprogramme zur Förderung von zusätzlichem Gas folgen.

Wir befinden uns derzeit in Gesprächen mit Bohr- und Dienstleistungsunternehmen, um das Phase-III-Erschließungsarbeitsprogramm durchzuführen. In der Region stehen mehrere Hubbohrgeräte zur Verfügung, und das Unternehmen ist dabei, einen Zeitplan für den Beginn der Arbeiten festzulegen. Ein Hubbohrgerät ist erforderlich, da sich das Gasfeld SASB in flachem Wasser befindet. Das Unternehmen plant, die Arbeiten durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital zu finanzieren, wofür es derzeit Beschaffungsmöglichkeiten prüft.