Eat Beyond Inc. erwirbt mit Abobe Foods ein neues Portfoliounternehmen



Kommt für die Aktie der Eat Beyond Holdings jetzt der signifikante Sprung über das 3 Euro Level?



Die Kommerzialisierungsperspektiven für die Portfoliounternehmen von Eat Beyond Inc. (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) werden immer attraktiver. Publizierte die Eat-Beyond-Beteiligung Eat Just vor wenigen Tagen ausgezeichnete Fortschritte in der Expansion, so ist es heute ein anderes Unternehmen, Abobe Food, das Schlagzeilen macht.



Kein Wunder, dass die Aktie der Eat Beyond Holdings seit Wochen einen markanten Aufwärtstrend etabliert hat, der das Papier sogar bis an den wichtigen Barrierebereich um 3 Euro brachte. Das neue Allzeithoch bei 3 Euro ist nicht mehr weit von dem Projektionsziel bei 3,50 Euro entfernt - dieses könnte schon in Kürze erreicht werden. Supports liegen nun bei 2,50 Euro und 2 Euro. Um 2,50 Euro ergeben sich exzellente Zukaufgelegenheiten.

Die Fundamentals von Eat Beyond sind hervorragend, regelmäßig gibt das Managementteam des Investment-Issuers großartige News zu seinen Portfoliogesellschaften heraus, die trefflich zeigen, daß die Due Dilligence von Eat Beyond Global Holdings ausgezeichnet und wegweisend ist.



Gestern gab das Management bekannt, dass das Unternehmen eine Beteiligung an der Firma Above Food Inc. (Above Food) erworben hat.



Above Food entwickelt und vertreibt hochwertige, vollpflanzliche Alternativen zu Fleisch und Milchprodukten. Das Unternehmen überzeugt mit schmackhaften und nährstoffreichen Verbraucherprodukten und Markeninhaltstoffen und verwendet eine eigene Mischung aus Pflanzenproteinen, die aus sortenreinen Hülsenfrüchten und glutenfreiem Getreide besteht. Above Food nutzt bei der Markteinführung seiner Produkte seine strategischen Beziehungen zu führenden Auftragsverpackungsunternehmen, Vertriebspartnern und Online-Direktvermarktungsplattformen.