Politischer Aschermittwoch der CSU dieses Jahr digital

PASSAU (dpa-AFX) - Die traditionelle Kundgebung der CSU zum politischen Aschermittwoch soll in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie digital stattfinden. "Statt den gefühlt 10 000 Gästen in der Dreiländerhalle wird der Politische Aschermittwoch unter strengen Hygienemaßnahmen als Studioproduktion realisiert", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume der "Passauer Neuen Presse" (PNP/Freitagsausgabe). "Der größte Stammtisch der Welt mit 10000 Teilnehmern, er findet diesmal virtuell statt." In Passau selbst sollen nur Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder und Blume selbst sein. "Es bleibt bei Passau, weil der Geist dieses Ortes, der genius loci, durch nichts zu ersetzen ist", sagte Blume. Das Konzept sei aber, statt Fan-Busse nach Passau fahren zu lassen, schicke man Fan-Pakete nach Hause.

Auch die Grünen setzen nach PNP-Informationen aufs Internet: Ihr politischer Aschermittwoch mit Grünen-Chefin Annalena Baerbock und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth sowie den bayerischen Fraktionschefs Katharina Schulze und Ludwig Hartmann soll demnach online aus einem Studio in der Münchner Muffathalle gestreamt werden.

Traditionell liefern sich die Parteien am Aschermittwoch einen politischen Schlagabtausch, zu dem unter normalen Umständen auch viel Politprominenz aus Berlin nach Bayern reist. Die Veranstaltung der CSU in der Passauer Dreiländerhalle gilt als größtes Treffen. Aschermittwoch fällt dieses Jahr auf den 17. Februar.

Schon im Dezember hatte die CSU mitgeteilt, dass der politische Aschermittwoch - je nach Corona-Lage - zumindest teilweise ins Internet verlegt werden soll./bsj/DP/mis