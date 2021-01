CREDIT SUISSE belässt INTEL CORP auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: John Pitzer

Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Intel nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Selbst wenn man positive Sondereffekte herausrechne, liege die Bruttomarge des Chipherstellers deutlich über den Erwartungen, schrieb Analyst John Pitzer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit habe sich das Narrativ für den am deutlichsten unterbewerteten Branchentitel komplett geändert./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2021 / 04:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.