Juva Life initiiert ein klinisches Register für den Aufbau einer evidenzbasierten Technologie-Plattform





Juva Life Inc. (ISIN: CA48222R1010; WKN: A2QHTZ) hat in seiner jüngsten Pressemitteilung den Start eines klinischen Registers bekannt gegeben, dass dabei hilft, die konzipierten Cannabisformulierungen des Unternehmens auf die klinische Wirkung und die Wirkweise zu bewerten.



Die Integration dieser Technologieplattform ermöglicht es dem Unternehmen,die große Anzahl an präklinischen und klinischen Daten, die eine Wirkweise belegen, zu dokumentieren und als Forschungsgrundlage für die Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Denn trotz erheblicher Investitionen und Chancen fehlte bislang das Verständnis dafür, wie richtige Formulierungen mit der richtigen Indikation kombiniert werden können.



Die neuartige Juva-Technologieplattform kann Prozesse optimieren und umfasst Bereiche der Pharmakologie, der klinischen Wissenschaft und des digitalen Lernens. Das Unternehmen kann dadurch die von der FDA zugelassenen Metriken und Best Practices einsetzen, um die klinische Sicherheit und Wirksamkeit seiner Formulierungen zu validieren.



Im August letzten Jahres wurden die von Juva Life gesponserte Informed Patient Cannabis Therapy Registry (IMPACT-Register) vom WCG Institutional Review Board genehmigt. Das WCG ist ein vertrauenswürdiger Partner von mehr als 3.100 Forschungseinrichtungen in den USA. Das Team von Juva wird mit den Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, um Protokolle, Methoden und die Rekrutierung von bis zu 2.000 freiwilligen Patienten zu untersuchen.

Im Einzelnen geht es hierbei um den ungedeckten Bedarf an niedermolekularen entzündungshemmenden Verbraucher- und Pharmaprodukten, die auf ein Schmerzreduktion abzielen. Ein signifikanter Prozentsatz der Patienten, die den Wirkstoff verwenden, behandeln nämlich unbehandelte oder unvollständig behandelte Schmerzen in Eigenregie. Dies ist natürlich ein Problem für Ärzte und die Aufsichtsbehörden, denn häufig greifen Patienten auf Cannabisprodukte zurück, wenn herkömmliche Medikamente versagen. Diese Art von Eigentherapie schließt natürlich den jeweiligen Gesundheitsdienstleister von dieser Entscheidung aus. Die Gründe dafür können vielfältig sein, etwa weil der Mangel an Wissen oder den fehlenden Glauben an eine Cannabiswirkung seitens ihrer Ärzte und Pflegekräfte angenommen wird.

