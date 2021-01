22.01.2021 / 09:10

Aladdin Healthcare Technologies unterzeichnet Absichtserklärung zur Entwicklung einer Blockchain-Plattform für sicheren Austausch genomischer Daten



BERLIN/LONDON 22. Januar 2021 - Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2), ein führender Hersteller von Anwendungen für KI-basierte Gesundheitsdiagnostik und Arzneimittelforschung, hat eine Absichtserklärung mit Consentia Ltd. unterzeichnet, mit dem Ziel, eine auf die Zero-Knowledge-Verschlüsselung basierende Blockchain-Plattform für den sicheren Austausch genomischer und Multi-Omic-Daten zu entwickeln.

Da die Analyse genomischer Daten für die Präzisionsdiagnostik und Medizin global immer mehr an Bedeutung gewinnt, steigt der Bedarf an einem schnellen und sicheren Austausch solcher Daten immer mehr und erfordert passende Instrumente zur Gewährleistung des persönlichen Datenschutzes. Aladdin baut nun in Kooperation mit Consentia eine Blockchain-basierte Plattform zur weltweiten Erfassung von Gesundheitsdaten auf, die das Zero-Knowledge-Protokoll (ZKP) anwendet. Consentia Ltd. ist ein innovatives Blockchain-Entwicklungs-Startup in Großbritannien und Hongkong, das von Paul Sitoh, einem der gefragtesten Experten für Blockchain-Technologie und Mitentwickler von Hyperledger Fabric, geleitet wird.



Gegenwärtig kosten Due-Diligence-Prüfungen von Datenschutzaspekten in der Gesundheitsbranche immer noch sehr viel Zeit. Das Zero-Knowledge-Verfahren ist ein Protokoll aus dem Bereich der Kryptographie, mit dem Daten nachgewiesen werden können, ohne dass zusätzliche Informationen gezeigt oder geteilt werden müssen. Aladdin und Consentia entwickeln gemeinsam ein proprietäres Daten-Tool, das auf Basis des ZKP Passwörter unnötig macht und die Identität von Patienten auf der ganzen Welt schützt, wenn sie Multi-Omic- und weitere genetische Gesundheitsdaten an zentrale Datenbanken übermitteln. Darüber hinaus werden die beiden Unternehmen mit Hilfe des ZKP-Tools eine neue Blockchain-basierte-Plattform aufbauen, mit deren Hilfe die Nutzer und das medizinische Fachpersonal sicher auf die Gesundheitsdaten zugreifen und sie speichern können.