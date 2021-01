---------------------------------------------------------------------------

Köln, 22.01.2021



PANDION AG: Zeichnungsfrist für die Anleihe 2021/2026 startet heute

* Top-5 Wohnimmobilienentwickler eröffnet Emissionsjahr 2021

* Indikatives Zielvolumen von 30 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption)

* Laufzeit 5 Jahre; Zinssatz 5,50 % p.a.



* Zeichnungsfrist bis 29. Januar 2021 (vorzeitige Schließung möglich)

Köln, 22. Januar 2021 - Am heutigen Freitag startet das öffentliche Angebot für die Unternehmensanleihe der PANDION AG, eines führenden Immobilienprojektentwicklers für hochwertige Wohnprojekte in deutschen A-Städten, über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse.

Die PANDION-Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A289YC5, WKN: A289YC) mit einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro kann heute ab 9:00 Uhr bis voraussichtlich zum 29. Januar 2021 um 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erworben werden. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland und Luxemburg sowie in bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die PANDION-Anleihe hat ein indikatives Zielvolumen von 30 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption) und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der feste Zinssatz beträgt 5,50 % p.a. Die jährlichen Zinszahlungen erfolgen nachträglich, erstmalig am 5. Februar 2022. Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager.



Voraussichtlich und spätestens ab dem 5. Februar 2021 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass eine Notierungsaufnahme (Handel per Erscheinen) bereits am Tag nach Ende der Zeichnungsfrist erfolgt.



Mit der Begebung der Unternehmensanleihe möchte PANDION seiner Unternehmens-finanzierung nach den erfolgreichen Schuldscheinemissionen in den Jahren 2018 und 2019 einen weiteren Baustein zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur hinzufügen. Die Erlöse der Emission dienen zum größten Teil der Finanzierung von Grundstücksankäufen und Projektentwicklungen, insbesondere der Umsetzung der breitgefächerten Projektpipeline von derzeit 36 Wohn- und Gewerbeprojekten mit einem erwarteten Verkaufsvolumen von 4,3 Mrd. Euro.