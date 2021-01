---------------------------------------------------------------------------

BAUBEGINN DER PHASE-1-REINIGUNGSANLAGE FÜR LITHIUM-IONEN-BATTERIEMATERIAL IN BÉCANCOUR UND KAUF DES GRUNDSTÜCKS FÜR DIE PHASE-2-ERWEITERUNG ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN



- Nouveau Monde macht bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung seines zuvor angekündigten Phase-1-Reinigungsbetriebs in der Anlage der Olin Corporation in Bécancour, Québec



- Olins bezugsfertiger Standort hat sich als vorteilshaft für eine beschleunigte Vorbereitung und für die Bauzeiten erwiesen

- Wichtige Schlüsselausrüstungsgegenstände sind aus Italien angekommen und werden in Kürze installiert



- Der Beginn der Inbetriebnahme und ersten Produktion des hochreinen sphäronisierten Graphits und des Flockengraphits für die Verwendung in Lithium-Ionen-Batterien ist für Mitte 2021 geplant



- Erfolgreicher Kaufabschluss des strategisch wichtigen Erwerbs des 200.000 m² großen Grundstücks für die Erweiterung in Phase 2 (kommerzielle Phase) im Gewerbegebiet Bécancour



- Dieser wichtige Meilenstein festigt das vertikale Integrationsmodel von Nouveau Monde noch weiter, wodurch das Unternehmen in vollem Umfang von der gesamten Wertekette der Batteriematerialien "vom Bergwerk zum Markt" profitiert



- Neben Lithium-Ionen-Batterien richten sich die hochreinen Graphitprodukte von Nouveau Monde an Märkte mit hohem Wachstum wie Brennstoffzellen und 5G-Wärmeableitungsfolien.



MONTREAL, KANADA, 22. Januar 2020 - Nouveau Monde Graphite ("Nouveau Monde" oder "das Unternehmen") ( TSXV: NOU;OTCQX: NMGRF; Frankfurt: NM9) freut sich, aktuelle Neuigkeiten zum Ausbau des Phase-1-Betriebs an seinem bezugsfertigen Standort in Bécancour, Québec (auch bezeichnet als "BEC1") bekanntgeben zu können. Das Unternehmen peilt Mitte 2021 für den Beginn der Produktion der ersten Tonnen hochreines sphärisches Graphit an, das für die stark wachsenden Elektrofahrzeug- und erneuerbare Energiesektoren gedacht ist. Sobald die Produktion in vollem Umfang läuft, beträgt die Nennkapazität von Phase 1 1.500 Tonnen gereinigtes Material pro Jahr, das durch die Verwendung der ersten zwei hochmodernen Module mit gewerblichem Umfang produziert wird. Das Unternehmen plant, diese anfängliche Produktion zu nutzen, um seinen Qualifikationsprozess bei wichtigen Batterieherstellern voranzutreiben, um langfristige Liefervereinbarungen sicherzustellen.