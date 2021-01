Es ist Zeit, mit Swiss Calm fröhlich zu altern!

GENF, 22. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Alter ist nur eine Zahl. Es ist das Leben im Alter, das zählt, nicht das Alter in Ihrem Leben. Die Jugend wird traditionell als das Bild der Schönheit und der Blüte des Lebens dargestellt, während das Altern etwas Schreckliches ist, gegen das wir kämpfen. Der Kampf mit dem Altern verursacht Stress, der sich auf unser Wohlbefinden und letztlich auf die Gesundheit der Haut auswirkt.

Beaubelle, eine avantgardistische Schweizer Hautpflegemarke, hat die „Age Joyfully with Body Mind & Soul Harmony"-Bewegung ins Leben gerufen, um die „Anti-Aging"-Norm in Frage zu stellen und Frauen zu inspirieren, jedes Alter zu genießen und zu feiern und sich in ihrer eigenen Haut wohl zu fühlen. „Age Joyfully" wird Sie dazu bringen, gesündere Verhaltensweisen anzunehmen, sich mehr Selbstliebe zu schenken und letztendlich Ihr Immunsystem zu stärken.