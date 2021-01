True Human COVID-19-Therapiekandidat von XBiotech zielt auch auf neuen hochinfektiösen Stamm ab

Vor dem Hintergrund der rasanten Ausbreitung des neuen hochinfektiösen Stamms liefert XBiotech Daten, die darauf hinweisen, dass sein True Human COVID-19-Therapiekandidat auch bei der Behandlung der Virusmutation wirksam sein könnte

AUSTIN, Texas, Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) gibt bekannt, dass sein True Human COVID-19-Therapiekandidat auch zur Behandlung der neuen Coronavirus-Mutation eingesetzt werden kann. Diese ist vor Kurzem erstmals in Großbritannien aufgetreten und breitet sich nun auch in den USA rasant aus. Die Coronavirus-Mutation weist Veränderungen des Spike-Proteins auf, die das Virus nachweislich ansteckender machen. Diese Veränderungen könnten zudem dazu führen, dass die Virusmutation nicht auf die bestehenden Impfstoffe oder Therapien anspricht. Der Therapiekandidat von XBiotech zielt spezifisch auf das sogenannte Spike-Protein des Virus ab und neutralisiert dadurch äußerst effektiv die Fähigkeit des Virus, Zellen zu infizieren. Das Unternehmen hat die Fähigkeit seines COVID-19-Therapiekandidaten, das Spike-Protein der Coronavirus-Mutation zu binden, analysiert. XBiotech konnte eine gleiche hohe Affinität für das Spike-Protein sowohl des ursprünglichen Coronavirus als auch der Coronavirus-Mutation nachweisen. Diese Ergebnisse liefern schnelle und überzeugende Belege dafür, dass der True Human-Therapiekandidat von XBiotech, der bei der Neutralisierung des ursprünglichen Coronavirus äußerst wirksam war, eine ähnlich hohe Wirksamkeit bei der Neutralisierung der Coronavirus-Mutation erzielen könnte.



Die neue Coronavirus-Mutation weist unter anderem kleine Unterschiede im sogenannten Spike-Protein des Virus auf. Die Wissenschaftler von XBiotech haben eine hochmoderne Analysemethode mittels Bio-Layer-Interferometrie angewendet, um die Bindung des True Human COVID-19-Therapiekandidaten an das Spike-Protein des mutierten Stamms zu untersuchen. Diese Untersuchungen haben gezeigt, dass sich der Antikörper mit einer gleich hohen Affinität an das Spike-Protein der Virusmutation gebunden hat wie beim ursprünglichen COVID-19-Coronavirus.

Sushma Shivaswamy, Ph.D., Chief Scientific Officer von XBiotech: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Antikörpertherapie für die Behandlung dieses neuen, noch ansteckenderen Virusstamms eingesetzt werden kann. Ich möchte einen großen Dank an unsere Wissenschaftler richten für ihre harte Arbeit und ihr Engagement. Sie haben unermüdlich daran gearbeitet, den neuen Anforderungen dieser Pandemie gerecht zu werden, und gleichzeitig dafür gesorgt, dass wir weiter zu anderen wichtigen Krankheiten forschen können.