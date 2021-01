Nicht im Interesse der Privatanleger

Der gerade aufblühenden Wertpapierkultur in Deutschland droht ein weiteres anlegerfeindliches Szenario. Das bereits verabschiedete Jahressteuergesetz hat bereits für Ungemach gesorgt; jetzt könnte aber das neue Auslegung

Am Ende ist vieles nur eine Auslegungsfrage; nicht jedoch, wenn es um die Steuer geht. Während unter Experten vielfach die politische Regulierung als unnötige Gängelung mündiger Anleger verstanden wird, so tragen steuerliche Regelungen viel entscheidender zur Beeinträchtigung der Wertpapierkultur bei. Egal, ob Abgeltungssteuer, Ertragssteuer oder wie jetzt die Verlustverrechnung; Gleichbehandlung und Förderung von Anlagealternativen im Nullzinsumfeld sieht anders aus.

Die Bundesbürger sollen stärker am Vermögenszuwachs, der an den Wertpapiermärkten entsteht, teilhaben können. Viele politische und privatwirtschaftliche Initiativen zielen darauf ab, aus Sparern Wertpapieranleger zu machen. Das zeigt mittlerweile Wirkung. Zahlreiche Anleger sind nun nach dem aktuell geltenden Steuergesetz durch eine Unwucht in der steuerlichen Veranlagung derzeit ohnehin betroffen. Denn sie können Verluste in bestimmten Fällen nur bis zu einem Betrag von 20.000 Euro pro Jahr steuerlich geltend machen. Gewinne hingegen sind voll zu versteuern.