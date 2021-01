Dieser zeichnet sich in dieser Woche mit einer sichtlichen Stabilisierung ab, kann das Unterstützungsniveau um 24,20 US-Dollar per Wochenschlusskurs verteidigt werden, könnten für die nächsten Tage und Wochen weitere Zugewinne beim Silber-Future bevorstehen. Entsprechen dürfte auch das Ende 2020 aufgestellte Kaufsignal weiter fortgesetzt werden und könnte locker über die Höchststände aus dem letzten Jahr aufwärts erreichen. Dieses Szenario wird allerdings erst bei einem nachhaltigen Sprung über die Dezemberhochs wahrscheinlich, bis dahin dürften aber volatile Kursausschläge auf der Ober- sowie Unterseite weiterhin das Chartbild dominieren.

Um Stabilisierung bemüht

Die aktuelle Woche stimmt vorsichtig zuversichtlich. Gelingt es über die aktuellen Wochenhochs von 26,05 US-Dollar zuzulegen, wäre ein baldiger Rücklauf zurück an die Januarhochs bei 27,92 US-Dollar möglich. Darüber würden schließlich die Höchststände aus 2020 bei 29,86 US-Dollar erneut in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Für diese einzelnen Strecken kann hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP6C4Y zum Einsatz kommen. Sollte der Silberpreis jedoch unter ein Niveau von 24,10 US-Dollar zurückfallen und in den vorherigen Abwärtstrend eindringen, wäre dies ein stark bärisches Zeichen und könnte weitere Abschläge auf die zentrale Unterstützung um 21,00 US-Dollar bereithalten.