Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992) entwickelte sich 2020 in einem volatilen Marktumfeld positiv. Der Biotechsektor hat grosse Fortschritte gemacht und führt mit zugelassenen mRNA-Impfstoffen und therapeutischen Antikörpern den Kampf gegen die SARS-CoV-2-Viruspandemie an. Die M&A-Aktivitäten nahmen im 2. Halbjahr deutlich zu und sorgten gegen Jahresende für zusätzliche Performance. Allein im 4. Quartal steigerte BB Biotech den Inneren Wert um 20.6% in CHF, 20.4% in EUR und 25.5% in USD – daraus resultierte ein Nettogewinn von CHF 665 Mio. Während dieses Zeitraums stieg der Aktienkurs um 10.9% in CHF und 9.0% in EUR.

BB Biotech trennte sich im 4. Quartal 2020 von vier Beteiligungen und eröffnete drei neue Positionen. Für 2020 erzielte die Aktie eine Gesamtrendite von 19.3% in CHF und 18.1% in EUR, die geringfügig hinter der Portfolioperformance von 24.3% in CHF, 24.8% in EUR und 35.9% in USD zurückblieb. BB Biotech erzielte 2020 einen Nettogewinn von CHF 691 Mio. In Einklang mit der Ausschüttungspolitik der vergangenen Jahre wird der Verwaltungsrat auf der ordentlichen Generalversammlung am 18. März 2021 eine reguläre Dividende von CHF 3.60 je Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 5% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im Dezember 2020.

Deutlich besser ab als die breiten Märkte

Im 4. Quartal 2020 bauten die wichtigsten globalen Aktienindizes ihre Gewinne aus. Viele Märkte erreichten neue Allzeithochs ungeachtet der wieder gestiegenen SARS-CoV-2-Infektionszahlen in den letzten Wochen des Jahres. Der Dow Jones (+9.7% in USD), Dax (+3.5% in EUR) und SPI (+3.8% in CHF) verzeichneten für das Gesamtjahr Zuwächse. Unter den breiten Aktienmärkten stach der technologieorientierte Nasdaq Composite mit seiner Outperformance (+45.1% in USD) heraus. Der Nasdaq Biotech Index (NBI) beendete das Jahr 2020 nach einer starken Jahresendrally mit einem Plus von insgesamt 26.4% in USD und schnitt damit deutlich besser ab als die breiten Märkte.

Obwohl sich die Zulassungsbehörden im Jahr 2020 vor allem der SARS-CoV-2-Situation widmeten, gelang es der amerikanischen Arzneimittelbehörde (FDA) dennoch, eine beeindruckende Anzahl an neuen Arzneimitteln zuzulassen. Im 4. Quartal 2020 erteilte sie 13 Präparaten die Zulassung, womit die Gesamtzahl im Jahr 2020 zugelassener Medikamente auf 53 stieg. Ausserdem erhielten zwei SARS-CoV-2-Impfstoffe und einige andere Wirkstoffe im Jahr 2020 die Notfallzulassung.