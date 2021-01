Foto: finanzbusiness Ex-Unicredit-Banker Markus Wohlgeschaffen heuert bei Traxpay an Nachrichtenquelle: Finanz Business 24 | 0 | 0 22.01.2021, 09:42 | Der 55-Jährige ehemalige Global Head of Trade Products der UniCredit Group tauchte schon vor sechs Jahren in die Fintech-Welt ein und verstärkt jetzt das Produktmanagement bei dem Frankfurter Unternehmen.

