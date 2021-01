Modelleisenbahnbauer Märklin mit Auftragssprung Ende 2020

FÜRTH (dpa-AFX) - Der Modeleisenbahn-Bauer Märklin hat im vergangenen Weihnachtsgeschäft einen Auftragsboom verzeichnet. Im Vergleich zu Ende des Vorjahres sei der Auftragsbestand in den Büchern Ende Dezember 2020 um 40 Prozent höher ausgefallen, im November sogar um 75 Prozent, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Florian Sieber am Donnerstag bei der Pressekonferenz des Märklin-Eigners Simba Dickie Group in Fürth.

"Viele Märklin-Fans haben 2020 auffallend mehr Zeit mit ihrem Hobby verbracht, und andere ein neues Hobby für sich entdeckt", betonte er. Zusätzlich könnten verstärkte Marketing-Aktivitäten für den Auftragssprung mitverantwortlich sein.