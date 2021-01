Bei einem weiteren Kursanstieg der Siemens-Aktie werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Mit den am 20.1.21 an dieser Stelle präsentierten Long-Hebelprodukten auf die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) konnten Anleger nach dem heutigen Kurssprung bereits Gewinne von bis zu 158 Prozent erzielen. Die über den Erwartungen liegenden vorläufigen Zahlen für das erste Geschäftsquartal sorgten dafür, dass die Siemens-Aktie im frühen Handel des 22.1.21 ein Jahreshoch bei 131,34 Euro erreicht, das allerdings in weiterer Folge nicht ganz gehalten werden konnte.

Erfüllen sich die Prognosen jener Experten, die die Siemens-Aktie in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 145 Euro (Jefferies & Company) zum Kauf empfehlen, dann könnte sich die Rally noch prolongieren. Wenn die Aktie die aktuelle Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 135 Euro fortsetzen kann, dann wird sich auch auf dem hohen Niveau noch eine Investition in Long-Hebelprodukte auszahlen.