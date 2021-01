Tocvan-Aktie startet gewaltigen Ausbruch

Die News am Mittwoch von Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; Deutschland: A2PE64) hat dazu geführt, dass die Aktie wie vermutet mit einem technischen Ausbruch begonnen hat.

• Gestern wurden rund 300.000 Aktien in Deutschland gehandelt, während der Umsatz gestern in Kanada bei knapp 400.000 Aktien lag und am Ende des Tages ein Anstieg von +13% verbucht wurde.

• Bisher wurden in Deutschland heute bereits rund 500.000 Aktien gehandelt und es deutet sich eine Fortsetzung des starken Aktienkurs-Anstiegs heute in Kanada an.

• Es scheint nicht mehr lange zu dauern, bis die Bohrergebnisse kommen und/oder es deuten sich gewaltige News an. Jedenfalls ist sicher, dass sich Investoren im grossen Stil aktuell eindecken und sollte sich der Aufwärtstrend heute in Kanada fortsetzen, dann wird uns die Aktie wohl noch viel Freude bereiten.

• Denn technisch gesehen befand sich die Aktie seit August in einer Seitwärtskonsolidierung, die in Form eines Dreiecks stattfand. Nach dem sog. Breakout über den oberen Dreiecksschenkel im Dezember folgte vor kurzem ein klassischer Pullback zurück zur Dreiecksspitze. Da der Kurs seit Erreichen der Dreiecksspitze stark ansteigt, deutet sich ein sog. Thrust nach oben an, das heisst die Auflösungsbewegung aus der Dreiecksformation (Thrust) hat begonnen. Per Definition ist das Ziel von einem Thrust, das widerständige Dreieckshoch ($0,50) in eine neue Unterstützung umzuwandeln, damit daraufhin ein neuer uns starker Aufwärtstrend beginnen kann. Sobald die $0,50er Marke also in Kanada überstiegen wurde, generiert sich das nächste starke Kaufsignal.



Vollversin / Quelle

Chart hierunter: In Deutschland konnte die Aktie bereits heute morgen über das widerständige Dreieckshoch bei 0,318 EUR vom 17. September 2020 ansteigen, sodass ein neues Kaufsignal erfolgte. Sobald die Aktie auch in Kanada über diesen Widerstand ($0,50) ansteigt, bestätigt sich dieses Kaufsignal und eine starke Fortsetzung des Thrusts sollte nicht überraschen.



Vollversion / Chart

Lesen Sie den vorgestern veröffentlichten Rockstone Report zur Tocvan-News hier.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 24.546.437

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,48 CAD (21.01.2021)

Marktkapitalisierung: $10 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Frankfurt): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,324 EUR (22.01.2021)

Marktkapitalisierung: €7 Mio. EUR

