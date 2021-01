Mieter und Käufer von Wohnungen müssen mehr zahlen - Miet- und Kaufpreise driften aber weiter auseinander - auch im Umland wird es teurer

Frankfurt (ots) -



- Trotz anhaltender Corona-Pandemie haben die Angebots-Mietpreise * auf den

Wohnungsmärkten in den von JLL untersuchten Big 8 - Städten (Berlin, Hamburg,

München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf und Leipzig) weiter zugelegt.

Im zweiten Halbjahr sind sie gegenüber dem Vorjahr im Mittel um +3,5 Prozent

gestiegen. Damit lag der Zuwachs auf vergleichbarem Niveau wie 12 Monate

zuvor, deutlich niedriger aber gegenüber dem Fünfjahresschnitt (+4,9 %).

- Verteuert haben sich im zweiten Halbjahr 2020 ein weiteres Mal auch die

Kaufpreise für Eigentumswohnungen*. Mit durchschnittlich + 9,3 Prozent Ende

des zweiten Halbjahres liegen sie zwar unterhalb des Vorjahresanstiegs (+10,2

%), aber über dem Fünfjahresschnitt (+8,6 %).

- Preisanstieg im Umland der acht deutschen Immobilienhochburgen

durchschnittlich um fast +50 Prozent höher als in den Kernstädten





Seite 2 ► Seite 1 von 5

In den letzten fünf Jahren zwischen 2015 und 2019 sind die Angebotsmieten immerteurer geworden, der Anstieg im zweiten Halbjahr 2020 ist aber deutlichgedämpft. Roman Heidrich ,Lead Director Residential Valuation JLL, Berlin: "DerMietpreiszuwachs in den Big 8 - Städten bewegt sich damit zwar oberhalb desgesamtdeutschen Durchschnitts (+2,8 %), lag aber deutlich unter den mittlerenPreisanstiegen in den eher ländlich geprägten Landkreisen (+4,7 %). Eine Ursachefür diese Entwicklung ist der Preisanstieg im Umland der Big 8-Städte aufgrundeiner gestiegenen Nachfrage, die sich von Stadt, über Innenstadtnähe in RichtungUmland verschoben hat". Ist das Umland mit einer PKW-Fahrtzeit von 45-60 Minutenzu erreichen, sind die Kosten für eine Wohnung durchschnittlich um 5,5 Prozentgestiegen, bei Erreichbarkeit zwischen 30-45 Minuten und unter 30 Minuten lagder Mietpreisanstieg bei 4,6 bzw. 3,3 Prozent. Sebastian Grimm, Lead DirectorResidential Valuation JLL, Frankfurt, ergänzt: " Angesichts mangelnden Angebotsund gestiegenen Wohnkosten sind in den untersuchten Großstädten seit einigerZeit geringere Zuzugszahlen zu beobachten, momentan verstärkt durch dieBeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Für Haushalte mit erhöhterWohnflächennachfrage wie Familien sind sogar mehr Fort- als Zuzüge zuverzeichnen. Eine Entwicklung, von der vor allem das Umland der Großstädteprofitiert. Vermehrte Inanspruchnahme von Home-Office verringert diePendelkosten zwischen Wohnort und Arbeit in der Stadt. Das Einzugsgebiet einesregionalen Arbeits- und Wohnungsmarktes erweitert sich." Der Wohnungsexperteweiter: "Im Hinblick auf die über Jahre aufgebauten Nachfrageüberhänge spiegelnsich diese Nachfrageveränderungen aber noch nicht in Gänze in denMietpreisentwicklungen wider. Der jahrelange Rückgang der Wohnfläche pro Kopf in