Eine Prise Glücklichsein mit neuen Zuckersticks / Diamant Zucker macht das Leben süßer (FOTO)

Köln (ots) - "Mach mal Pause!", "Du bist echt Zucker!", "Lieblingsmensch" oder"Have a sweet day!": Mit insgesamt zwölf süßen Botschaften gibt es ab April dieneuen Zuckersticks von Diamant Zucker. Sie verkörpern auf charmante Weise dieneue Positionierung von Diamant Zucker als eine kleine Prise Glücklichsein. DieSticks sorgen für einen Schmunzelmoment und eignen sich perfekt, um anderen eineFreude zu machen sowie für die kreative Kaffee- oder Teepause. Aber auch dieanderen Produkte von Diamant Zucker bringen mit süßen Kreationen kleine Freudenund Glücksmomente in den Alltag. Genau das soll man zukünftig nicht nurschmecken, sondern auch sehen können. Deswegen bekommen 2021 alle Produkte desKölner Unternehmens ein neues, emotionales Design.Zucker ist viel mehr als nur eine Grundzutat zum Süßen von Speisen undGetränken. Denn dank Zucker entstehen leckere Kuchen, Marmeladen oder Getränke -und damit nicht nur Genuss, sondern erlebbare Glücksmomente: Das gemeinsamePlätzchen- oder Kuchenbacken mit Freunden und Familie, bei dem die gemeinsameZeit genauso süß ist wie das Ergebnis. Die selbstgemachte Marmelade, die jedenTag beerenstark beginnen lässt und die auch ein kleines Geschenk sein kann, indem ganz viel Liebe steckt. Diamant Zucker ist also eine kleine Portion Glückund ein Schlüssel dafür, liebevoll und aufmerksam mit sich und anderenumzugehen. Eben diese positiven Emotionen macht Diamant Zucker ab April auf denneuen Zuckersticks sowie über das gesamte Sortiment sichtbar. Inspirierend,modern, dynamisch: Neuer Look von Diamant Zucker