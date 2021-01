Kann die Intel-Aktie in den nächsten Wochen ihre Rally auf 69,29 USD fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001) befindet sich seit dem März 2009 nach einem Tief bei 12,06 USD bis zum am 24.1.20 bei 69,529 USD erreichten Rallyhoch in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 75,81 USD wurde allerdings nicht erreicht. Laut Analyse von www.godmode-trader.de kam es in weiterer Folge zu einigen Rücksetzern, die aber seit dem Jahresende 2020 von einer steilen Aufwärtsbewegung abgelöst wurden.

Nach dem vorzeitigen Bekanntwerden der über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen überwand die Aktie den Widerstand bei 59,25 USD und erreichte die nächste Hürde bei 63,70 USD, an deren Überwindung die Aktie scheiterte. Der bullishe Eindruck des Chartbildes lässt einen Kursanstieg auf 69,29 USD bzw. 75,81 USD als möglich erscheinen. Unterhalb von 55,95 USD ist allerdings wieder von einem deutlichen Rücksetzer zu rechnen.