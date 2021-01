---------------------------------------------------------------------------

Neue neurowissenschaftliche Studie zeigt auf: Geldsorgen verursachen ähnlich hohe Stresslevel wie Scheidungen



Berlin, 22. Januar 2021 - Finanzielle Sorgen erzeugen ein ähnlich hohes Stresslevel wie etwa eine schwierige Trennung. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, die verschiedene Faktoren und Situationen untersucht hat, die im menschlichen Gehirn Stress auslösen.



Der Stress, den eine Scheidung oder Trennung auslöst (laut 91 % der Menschen ein 'sehr hohes Stresslevel") ist laut Experten vergleichbar mit einem drohenden Jobverlust (90 %). Darauf folgen weitere finanzielle Sorgen, wie die Ablehnung einer Kreditkartenzahlung (88 %) und eine verpasste Hypothekenzahlung (86 %).



Die Studie wurde von der mobilen Bank N26 veröffentlicht und stand unter der Leitung des Neurowissenschaftlers Dr. Jack Lewis. Darin wurden 1.000 Teilnehmer aus Europa und den USA einem Implicit Reaction Test (kurz: IRT*) unterzogen. Der Test untersucht Stresslevel in verschiedenen bekannten Szenarien - dabei werden auch Reaktionen erfasst, die Teilnehmer möglicherweise nicht offen kommunizieren würden bzw. könnten.

In Deutschland wird die Liste der stressigsten Situationen von großen Streits (92 %), Verlust von Schlüsseln (90 %) und beim Lügen erwischt werden (90 %) angeführt. Außerdem zeigen die Ergebnisse, dass deutsche Teilnehmer sich sehr ungern verspäten - das Feststecken im Verkehr liegt mit 90 % deutlich über dem Stresslevel, das ein ausgereizter Überziehungskredit (82 %) verursacht.



Weitere Analysen der Studie zeigten Unterschiede zwischen Geschlechtern und Nationalitäten auf: Während bei Teilnehmerinnen insgesamt ein höheres Stresslevel festgestellt wurde, lösten finanzielle Sorgen - im Vergleich zu männlichen Teilnehmern - bei Frauen weniger Stress aus. 58 % der stressigsten Situationen bei Männern sind finanzieller Natur, bei Frauen sind es nur 47 %.



In Deutschland sind sich Frauen und Männer einig, dass das stressigste Szenario große Auseinandersetzungen sind. Interessanterweise löst der Gedanke an eine Gehaltserhöhung bei deutschen Frauen (21 %) doppelt so viel Stress aus wie bei Männern (12 %).