Ask 0,47

Ask 0,47

Ask 0,42

Ask 0,42

---------------------------------------------------------------------------

Die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart (Porsche SE) wird für das Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich ein deutlich positives Konzernergebnis nach Steuern erreichen, nachdem die Volkswagen AG, Wolfsburg, mitgeteilt hat, dass sie ein operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen (Dieselthematik) von rund 10 Mrd. Euro erwartet.



Aufgrund der Kapitalbeteiligung der Porsche SE an der Volkswagen AG in Höhe von derzeit rund 31,4 Prozent wird das Konzernergebnis nach Steuern des Porsche SE Konzerns maßgeblich von dem der Porsche SE zuzurechnenden at Equity-Ergebnis und damit von dem Konzernergebnis nach Steuern auf Ebene des Volkswagen Konzerns beeinflusst.



Das Konzernergebnis nach Steuern der Porsche SE wird daher auch von Ergebniseffekten außerhalb des operativen Ergebnisses wie bspw. dem Finanzergebnis auf Ebene des Volkswagen Konzerns beeinflusst. Der Porsche SE liegen derzeit noch keine Informationen für das Geschäftsjahr 2020 zu diesen sonstigen Ergebniseffekten vor.



Eine quantifizierte Aussage zum Konzernergebnis nach Steuern für die Porsche SE ist daher derzeit noch nicht möglich.



Kontakt:

Frank Gaube

Leiter Investor Relations

+49-711-911-11046

frank.gaube@porsche-se.com



---------------------------------------------------------------------------

22.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Porsche Automobil Holding SE

Porscheplatz 1

70435 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49 (0)711 911-11046

Fax: +49 (0)711 911-11819

E-Mail: InvestorRelations@porsche-se.com

Internet: www.porsche-se.com

ISIN: DE000PAH0038

WKN: PAH003

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Tradegate Exchange EQS News ID: 1162550



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1162550 22.01.2021 CET/CEST



°