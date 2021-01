Siemens – Aktie schießt nach Zahlen empor!

Anteilsscheine des Industriekonzerns Siemens sind zum Ende dieser Woche stark nachgefragt und über ihre bisherigen Höchststände aus Ende 2019 geschossen. Grund zum Jubeln geben nämlich die vorläufig starken Quartalszahlen.

Siemens hat im ersten Quartal von einer starken Entwicklung besonders im Automatisierungs- und Softwaregeschäft profitiert. Das hatte sich in einem deutlich höheren Ergebnis für das Unternehmen niedergeschlagen, wie der Konzern mitteilte. Gewinntreiber war in diesem Zusammenhang China. Das bereinigte operative Ergebnis stieg dabei um 57 Prozent auf 848 Mio. Euro. Wegen der starken Zahlen will Siemens sogar seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/2021 überprüfen. Das sind allerdings vorläufige Ergebnisse. Die endgültigen Zahlen werden am 03. Februar 20212 veröffentlicht.

Dynamische Aufwärtstrendfortsetzung

Unter technischen Gesichtspunkten hat das Wertpapier von Siemens mit dem Sprung über die Höchststände aus Ende 2019 von 119,90 Euro nun ein weiteres Kaufsignal aktiviert. Zugewinne auf Sicht der nächsten Monate bis in den Bereich von zunächst 131,65 Euro und darüber an 146,50 Euro erscheinen machbar, sofern das Niveau von 119,90 Euro mindestens per Wochenschlusskurs verteidigt werden kann. Sollte das Papier von Siemens allerdings unter einen Kurs von 118,45 Euro zurücksetzen, müssten sich Anleger auf Abschläge auf die nächstgrößere Unterstützung bei 107,70 Euro einstellen. Dieses Szenario erscheint aufgrund der Aufwärtsdynamik allerdings nur wenig wahrscheinlich.

Widerstände: 131,65; 132,74; 134,91; 136,12; 138,77; 140,33 Euro

Unterstützungen: 125,38; 122,86; 120,83; 118,46; 116,30; 112,98 Euro

Siemens in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.11.2019 – 22.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007236101

Siemens in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.01.2016 – 22.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007236101

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf Siemens für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Siemens HR30MP 2,76 101,535953 4,68 Open End Siemens HR4QQX 1,38 115,076811 9,11 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.01.2020; 10:33 Uhr

Turbo Bear Open End auf Siemens für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Siemens HR4LSB 2,31 151,792326 5,59 Open End Siemens HR2D1U 1,01 138,643974 12,96 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.01.2020; 10:36 Uhr

