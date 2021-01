---------------------------------------------------------------------------

Trotz eines beträchtlichen Rückgangs der Aktivitäten im zweiten Quartal um 24,08 % im Vergleich zum ersten Quartal, konnte die Umalis Group SA von der Erholung der Aktivitäten im vierten Quartal 2020 profitieren. Das Geschäftsjahr endet mit einer deutlichen Steigerung des operativen Umsatzes von 41 % im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019.



Die Umalis Group ist ein Unternehmen, das sich auf unabhängige Experten in der Computertechnik spezialisiert hat. Diese unabhängigen Experten werden "Berater" genannt. Das Unternehmen investiert seit mehr als 10 Jahren in die Entwicklung und Erstellung einer Plattform für die Verwaltung der Berater. Diese IT-Plattform ermöglicht es allen Beratern, ihr Aktivitätskonto online zu verfolgen und fast 7 Tage in der Woche mit den ständigen Mitarbeitern der Trägergesellschaft Umalis Group zu kommunizieren.



Fernarbeit für alle seit 2017



Seit einigen Jahren arbeiten alle ständigen Mitarbeiter der Umalis Group in Fernarbeit. Die Buchhaltung wird auf zwei Cloud-basierten Lösungen bereitgestellt, ebenso wie die Verwaltung der Tätigkeitskonten der Berater. Ende 2017 reduzierte das Unternehmen seine Bürofläche um 70 %, nachdem es die Fernarbeit für seine festangestellten Mitarbeiter verallgemeinert hatte. Was die Berater betrifft, so wurde trotz der Aussetzung von 40 % der Einsätze während des Lockdowns, die Aktivität im September 2020 wieder normal aufgenommen.



Starke Nachfrage ab September und eine monatliche Umsatzsteigerung von 10 % im vierten Quartal



Trotz des Lockdownsschocks in der ersten Hälfte des Jahres 2020 erlebte der IT-Dienstleistungsmarkt im Laufe des Jahres einen starken Aufschwung. Die IT bleibt eine strategische Ausgabe für große Konzerne, die vor einer echten digitalen Revolution stehen. Die Spezialisierung der Umalis Group auf den IT-Bereich hat sich als gewinnbringend erwiesen, was durch einen Anstieg der Aktivitäten um 41 % im Geschäftsjahr bestätigt wird, d. h. ein Umsatz von 4.411.875 EUR im Jahr 2020, verglichen mit 3.112.632 EUR im Jahr 2019. 200.000 EUR staatlich verbürgtes Darlehen



Das Unternehmen Umalis Group beantragte und erhielt ein staatlich verbürgtes Darlehen (auf franz. sogenannte "PGE") in Höhe von 200.000 EUR. Außerdem hat sie in der ersten Jahreshälfte eine Teilarbeitslosigkeit für ihre Berater eingeführt, deren Einsatz ausgesetzt, storniert oder verschoben worden war.

