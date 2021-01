Düsseldorf (ots) -



- StepStone prognostiziert für Januar Anstieg der Arbeitslosenzahlen um 230.000

auf 2.937.000 - größtenteils saisonbedingt

- Unternehmen schreiben gerade rund 14 Prozent mehr neue Jobs aus als zu Beginn

des Lockdowns Anfang November

- Nachfrage-Boom nach neuen Jobs in den ersten drei Januar-Wochen



Januar 2021. Der Lockdown bleibt bestehen - Deutschlands Wirtschaft wird damit

auch in den kommenden Wochen auf eine harte Probe gestellt. Die

Online-Jobplattform StepStone hat die direkten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt

analysiert und prognostiziert für Januar einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen um

230.000 auf insgesamt 2.937.000 Arbeitslose. Im Vorjahresvergleich sind das

511.000 arbeitslose Menschen mehr. Auch die Arbeitslosenquote hat sich im

Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent erhöht. "Der Anstieg

hat natürlich mit dem anhaltenden Lockdown zu tun. Allerdings ist er in großen

Teilen auch saisonbedingt. Einen ähnlichen Anstieg gab es auch im Verlauf von

Dezember 2019 zu Januar 2020", sagt StepStone Arbeitsmarkt-Experte Dr. Tobias

Zimmermann. Der Blick auf den Jobmarkt gibt aber auch Grund für Optimismus: So

gab es in der zweiten Januar-Woche 2021 rund 14 Prozent mehr neue Jobs auf

StepStone.de als noch Anfang November, als der Lockdown gerade erst ausgerufen

wurde.









Vergleicht man die zweite Januar-Woche dieses Jahres mit der zweiten

Januar-Woche des vergangenen Jahres, so liegt die Zahl der neu veröffentlichten

Jobs auf Stepstone.de nur 11 Prozent unter dem Vorjahreswert. Zum Vergleich: Zu

Beginn des ersten Lockdowns im März 2020 kam es zeitweise zu einem Rückgang um

42 Prozent neu veröffentlichter Jobs. Wer also gerade auf Jobsuche ist, hat in

den Berufsgruppen Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen eine

besonders große Auswahl an beruflichen Chancen: In der vergangenen Woche wurden

in diesem Bereich 42 Prozent mehr neue Jobs ausgeschrieben als zu Beginn des

Lockdowns. Auch in der naturwissenschaftlichen Forschung (+26 Prozent), im

Marketing (+25 Prozent) sowie im Handwerk (+21 Prozent) ist die Nachfrage nach

neuen Mitarbeiter*innen besonders hoch. "Der Arbeits- und Jobmarkt reagiert

aktuell robuster auf die Corona-Pandemie als im vergangenen Jahr", sagt

Zimmermann. "Zu Beginn eines neuen Jahres suchen Unternehmen besonders intensiv

nach neuen Mitarbeiter*innen. Dieser Boom fällt durch den Lockdown aktuell zwar

nicht so stark aus wie in den Jahren zuvor. Allerdings rechnen wir fest damit,

dass es noch einmal einen deutlichen Anstieg an neuen Jobs geben wird, sobald

sich die Situation entspannt und Maßnahmen zunehmend gelockert werden." Seite 2 ► Seite 1 von 2



Hohe Nachfrage im Bereich Banken und FinanzenVergleicht man die zweite Januar-Woche dieses Jahres mit der zweitenJanuar-Woche des vergangenen Jahres, so liegt die Zahl der neu veröffentlichtenJobs auf Stepstone.de nur 11 Prozent unter dem Vorjahreswert. Zum Vergleich: ZuBeginn des ersten Lockdowns im März 2020 kam es zeitweise zu einem Rückgang um42 Prozent neu veröffentlichter Jobs. Wer also gerade auf Jobsuche ist, hat inden Berufsgruppen Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen einebesonders große Auswahl an beruflichen Chancen: In der vergangenen Woche wurdenin diesem Bereich 42 Prozent mehr neue Jobs ausgeschrieben als zu Beginn desLockdowns. Auch in der naturwissenschaftlichen Forschung (+26 Prozent), imMarketing (+25 Prozent) sowie im Handwerk (+21 Prozent) ist die Nachfrage nachneuen Mitarbeiter*innen besonders hoch. "Der Arbeits- und Jobmarkt reagiertaktuell robuster auf die Corona-Pandemie als im vergangenen Jahr", sagtZimmermann. "Zu Beginn eines neuen Jahres suchen Unternehmen besonders intensivnach neuen Mitarbeiter*innen. Dieser Boom fällt durch den Lockdown aktuell zwarnicht so stark aus wie in den Jahren zuvor. Allerdings rechnen wir fest damit,dass es noch einmal einen deutlichen Anstieg an neuen Jobs geben wird, sobaldsich die Situation entspannt und Maßnahmen zunehmend gelockert werden."