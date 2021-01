Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) / vom 25.01.2021 bis 29.01.2021

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 25.01.2021



(Nr. 033) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), November 2020



Dienstag, 26.01.2021





(Nr. N 006) Außenhandel und Produktion von Beatmungsgeräten, Januar bis November2020(Nr. 034) Start des Mikrozensus 2021(Nr. 04) Zahl der Woche: Gesundheitsausgaben von Privathaushalten, Jahr 2019Mittwoch, 27.01.2021(Nr. N 007) Produktion von Fertiggerichten, Januar bis September 2020(Nr. 035) Nutzung von Online-Banking, 1.Quartal 2020(Nr. 036) Klärschlammentsorgung, Jahr 2019Donnerstag, 28.01.2021(Nr. 037) Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (Frühindikator),Dezember 2020(Nr. N 008) Armutsgefährdung von Erwerbstätigen in Deutschland und Europa, Jahr2019(Nr. 038) Potenzieller Treibhauseffekt klimawirksamer Stoffe, Jahr 2019(Nr. 039) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Januar 2021, im Laufe des TagesFreitag, 29.01.2021(Nr. 040) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 4. Quartal 2020(Nr. 041) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose,Erwerbslosenquote), Dezember 2020(Nr. 042) Außenhandelspreise, Dezember 2020(Nr. 043) Studierende im Sommersemester 2020(Nr. 044) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschließlich 53.Kalenderwoche 2020 (12.00 Uhr)(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebotdes Statistischen Bundesamtes zu finden unter:https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4818754OTS: Statistisches Bundesamt