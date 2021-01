Portfolio-Check PORTFOLIO-UPDATE | Kursziele, Stops, Limits und die BÖRSENKOMPASS-Watchlist

Die ersten Handelstage des Jahres 2021 liegen hinter uns und unsere Empfehlungen haben sich mit wenigen Ausnahmen überdurchschnittlich gut entwickelt. 26 laufende Investments haben wir aktuell im Sortiment. 20 Mal liegen wir im Plus. Der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei rund 40 Prozent. Vier Bestandstitel verdienen in dieser Woche einen intensiveren Blick. Zudem gewähren wir unseren Abonnenten wie gewohnt Einblick in die Köpfe der Redaktion und verraten, mit welchen Unternehmen und Investments wir uns aktuell beschäftigen.

Die ersten Handelstage des Jahres 2021 liegen hinter uns und unsere Empfehlungen haben sich mit wenigen Ausnahmen überdurchschnittlich gut entwickelt. 26 laufende Investments haben wir aktuell im Sortiment. 20 Mal liegen wir im Plus. Der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei rund 40 Prozent. Vier Bestandstitel verdienen in dieser Woche einen intensiveren Blick. Zudem gewähren wir unseren Abonnenten wie gewohnt Einblick in die Köpfe der Redaktion und verraten, mit welchen Unternehmen und Investments wir uns aktuell beschäftigen. Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN

Alfen Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de





Diesen Artikel teilen