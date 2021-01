PGIM Fixed Income erkennt Aufwärtsrisiko: Wirtschaftspläne Bidens treiben BIP-Prognose in die Höhe Gastautor: Simon Weiler | 22.01.2021, 12:32 | 26 | 0 | 0 22.01.2021, 12:32 | Wirtschaftspläne Bidens treiben BIP-Prognose in die Höhe „In den USA stellen die Aussichten auf ein zusätzliches Fiskalpaket ein Aufwärtsrisiko für unsere BIP-Prognose von 4,5 % für 2021 dar, und wir werden sie in den kommenden Tagen wahrscheinlich in den mittleren 5 %-Bereich anheben. Wir gehen davon aus, dass das von der Biden-Administration vorgeschlagene Fiskalpaket im Falle seiner Verabschiedung kleiner ausfallen wird als die vorgeschlagenen 1,9 Billionen USD, möglicherweise in einer Größenordnung von 500 Mrd. bis 1 Billion USD. Die potenzielle Aufwärtskorrektur des BIP fällt auch mit den lockersten finanziellen Bedingungen seit mindestens 1990 zusammen, gemessen am Goldman Sachs U.S. Financial Conditions Index. Trotz der Anzeichen einer sich beschleunigenden Wirtschaftsdynamik bleibt der Inflationsdruck in den USA gering, und wir erwarten, dass sich dieser Trend angesichts der starken Verlangsamung der Dienstleistungsaktivitäten fortsetzen wird. Obwohl die Frage, ob die US-Notenbank eventuell die Inflation von Vermögenswerten anpeilen wird, immer wieder auftaucht, glauben wir, dass sie sich wahrscheinlich zurückhalten wird, da nicht klar ist, welche Werte eine Überhitzung der Preise signalisieren könnten. Aus diesem Grund könnte das Gerede über ein Tapering der Fed zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht sein; wir sind weiterhin der Meinung, dass die Diskussionen in der zweiten Jahreshälfte zunehmen könnten. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



