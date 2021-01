Plansecur feiert 35-jähriges Jubiläum

Kassel (ots) -



- Geschäftsführer Johannes Sczepan: "Wir sind stärker aufgestellt als je zuvor."

- "Langfristige vertrauensvolle Kundenbeziehungen haben sich in der Krise

bewährt."

- Finanzberatung überschreitet erstmals Depotvolumen von einer Milliarde Euro.

- "Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg sind beste

Freunde."

- Wachstumsfaktoren: Niedrigzinsphase, demografische Entwicklung,

Digitalisierung.



Die Finanzberatungsgruppe Plansecur feiert ihr 35-jähriges Jubiläum. Mit rund

85.000 Privat- und Firmenkunden, die von 170 Beraterinnen und Beratern vor Ort

sowie Mitarbeitenden in der Unternehmenszentrale betreut werden, steht Plansecur

im Jubiläumsjahr glänzend da. Erstmals in der Firmengeschichte wurde beim

betreuten Depotvolumen die Marke von einer Milliarde Euro überschritten.

Johannes Sczepan, Geschäftsführer der Plansecur-Gruppe, erklärt: "Wir haben das

Coronajahr 2020 mit dem Ausbau unserer bewährten Beratungsmannschaft durch junge

Köpfe, der Weiterentwicklung der digitalen Finanzberatung und herausragenden

Geschäftszahlen gemeistert. Damit sind wir stärker aufgestellt als je zuvor."







eingetreten. Im vorangegangenen Geschäftsjahr (1.7.2019 bis 30.6.2020) konnte

das Unternehmen die Provisionserlöse um 7,6 Prozent auf 25,5 Millionen Euro

steigern. Beim Vermittlungsvolumen gelang sogar eine Erhöhung um 32,5 Prozent

auf 425,2 Millionen Euro. "Diese herausragend guten Zahlen konnten wir erzielen,

weil wir seit unserer Gründung höchsten Wert auf faire Beratung und

vertrauensvolle Kundenbeziehungen legen. Das damit geschaffene Vertrauen hat

sich in der Krise bewährt, die Beziehungen haben gehalten, sich in vielen Fällen

sogar noch verfestigt", sagt Johannes Sczepan.



Die Finanzgruppe baut auf Tradition und Neues gleichzeitig: 77 Prozent der

Beratenden sind seit mehr als 15 Jahren für Plansecur tätig, und im letzten Jahr

sind zehn neue Kolleginnen und Kollegen hinzugekommen. "Uns gelingt die

langfristige Beraterbindung und wir gewinnen Nachwuchs hinzu. Das ist die ideale

Kombination für die Zukunft", freut sich Wolfgang Stolz, Mitglied der

Geschäftsleitung bei Plansecur. Das Unternehmen bietet verschiedene Modelle für

neue Beraterinnen und Berater an, um den unterschiedlichen Anforderungen der

Neuen Rechnung zu tragen.



Menschlichkeit und Werteorientierung als Fundament



Plansecur setzt seit der Gründung nicht nur auf faire Finanzberatung und

langfristige Kundenbeziehungen, sondern vor allem auch auf Menschlichkeit und

Werteorientierung. Den Firmenslogan "Weil wir wertschätzen" will das Unternehmen

im doppelten Sinne des Wortspiels erfüllen. Beispielhaft hierfür steht eine



