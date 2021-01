Aimondo erneut mit TOP 100-Innovationspreis ausgezeichnet (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) für Onlinehändler überzeugt bei

Innovationswettbewerb. Aimondo hat erfolgreich das wissenschaftliche

Auswahlverfahren durchlaufen. Zum zweiten Mal in direkter Folge wurde der

Düsseldorfer KI-Softwareschmiede das TOP 100-Siegel verliehen. Damit hat das

junge Unternehmen erneut seine starke Innovationskraft bewiesen.



Für die Ausrichter des Innovationswettbewerbs TOP 100 untersuchten der

Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team von der

Wirtschaftsuniversität Wien die Innovationskraft von Aimondo . Die Forscher

legten rund 120 Prüfkriterien aus fünf Kategorien zugrunde:

Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und

Organisation, Außenorientierung/Open Innovation und Innovationserfolg. Im Kern

geht es um die Frage, ob Innovationen das Ergebnis eines strukturierten

Vorgehens oder eher ein Zufallsprodukt sind - also um die Wiederholbarkeit von

Innovationsleistungen. Und darum, ob und wie sich die entsprechenden Lösungen am

Markt durchsetzen können. Aufgrund der aktuellen Situation gab es bei der

diesjährigen Runde zudem einen Sonderteil, in dem die unternehmerische Reaktion

auf die Coronakrise untersucht wurde.







beheimatet. Das Unternehmen hat sich vor allem im Bereich Dynamic Pricing

(Dynamische Preisgestaltung) dank "AI" Künstlicher Intelligenz einen Namen

gemacht. Für den Onlinehandel, stationären Handel und auch für Hersteller

schafft Aimondo nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Außerdem eine unmittelbare

Verbesserung der Unternehmensergebnisse durch die Nutzung Künstlicher

Intelligenz als SaaS (Software as a Service). Kernkompetenz ist die

Spezialisierung auf strategische Preisoptimierung, die Erfassung

aussagekräftiger Wettbewerber-Informationen und die daraus abgeleitete Ertrags

("EBIT")-Maximierung. Einige Dutzend bedeutende Unternehmen nutzen die

selbstlernende Aimondo-Technologie bereits seit Jahren zur Verbesserung ihres

Umsatzes und der Wettbewerbsfähigkeit.



Auf der Unternehmensseite http://www.aimondo.com ist für Interessenten zur

direkten Erfolgsberechnung ein präziser EBIT-Rechner verfügbar. Technologische

Basis für die Leistungskraft ist der aktuellste Stand Künstlicher Intelligenz.

KI-basierte Machine-Learning Algorithmen erfassen jedes Online-Produkt und

dessen Preis in Echtzeit. Preise werden neu adjustiert - innerhalb von Minuten

wird ein ganzes Portfolio mit neu errechneten Verkaufspreisen ("Intelligent

Repricing") wettbewerbs-überlegen und ertragsoptimiert angeboten.



Heinrich Müller, Gründer und Digitalpionier für Künstliche Intelligenz

Made-in-Germany kündigt zudem an: "2021 ist für uns ein Wendepunkt. Wir gehen ab

sofort in die internationalen Märkte. Dafür wurden in den vergangenen Monaten

Auslandsgesellschaften gegründet. Erfolge zeichnen sich bereits ab.

Technologisch sind wir weltweit führend - jetzt gilt es, diese Position auch im

Markt umzusetzen. Mit der Ausgabe von Aktien schaffen wir die finanzielle Basis.

Bestens ausgebildete und motivierte Mitarbeiter plus engagierte Investoren, die

die Bedeutung des globalen Digitaltrends erkannt haben, bilden ein stabiles

Fundament um unsere weltweiten Ambitionen zu verwirklichen".



Prof. Dr. Nikolaus Franke, der wissenschaftliche Leiter von TOP 100, ist von den

ausgezeichneten mittelständischen Unternehmen beeindruckt. "Die TOP

100-Unternehmen haben sich konsequent danach ausgerichtet, möglichst innovativ

zu sein", stellt er fest.



Am 26. November gibt es noch einmal einen Anlass zum Feiern: Dann kommen alle

TOP 100 Preisträger zusammen, um auf dem 7. Deutschen Mittelstands-Summit in

Ludwigsburg die Glückwünsche von Ranga Yogeshwar entgegenzunehmen. Der

Wissenschaftsjournalist begleitet seit zehn Jahren den Innovationswettbewerb als

Mentor.



Pressekontakt:



mailto:presse@ki-forum.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133560/4818834

OTS: TTIP Limited





Aimondo ist seit 2016 in der Preisoptimierung für Händler und Herstellerbeheimatet. Das Unternehmen hat sich vor allem im Bereich Dynamic Pricing(Dynamische Preisgestaltung) dank "AI" Künstlicher Intelligenz einen Namengemacht. Für den Onlinehandel, stationären Handel und auch für Herstellerschafft Aimondo nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Außerdem eine unmittelbareVerbesserung der Unternehmensergebnisse durch die Nutzung KünstlicherIntelligenz als SaaS (Software as a Service). Kernkompetenz ist dieSpezialisierung auf strategische Preisoptimierung, die Erfassungaussagekräftiger Wettbewerber-Informationen und die daraus abgeleitete Ertrags("EBIT")-Maximierung. Einige Dutzend bedeutende Unternehmen nutzen dieselbstlernende Aimondo-Technologie bereits seit Jahren zur Verbesserung ihresUmsatzes und der Wettbewerbsfähigkeit.Auf der Unternehmensseite http://www.aimondo.com ist für Interessenten zurdirekten Erfolgsberechnung ein präziser EBIT-Rechner verfügbar. TechnologischeBasis für die Leistungskraft ist der aktuellste Stand Künstlicher Intelligenz.KI-basierte Machine-Learning Algorithmen erfassen jedes Online-Produkt unddessen Preis in Echtzeit. Preise werden neu adjustiert - innerhalb von Minutenwird ein ganzes Portfolio mit neu errechneten Verkaufspreisen ("IntelligentRepricing") wettbewerbs-überlegen und ertragsoptimiert angeboten.Heinrich Müller, Gründer und Digitalpionier für Künstliche IntelligenzMade-in-Germany kündigt zudem an: "2021 ist für uns ein Wendepunkt. Wir gehen absofort in die internationalen Märkte. Dafür wurden in den vergangenen MonatenAuslandsgesellschaften gegründet. Erfolge zeichnen sich bereits ab.Technologisch sind wir weltweit führend - jetzt gilt es, diese Position auch imMarkt umzusetzen. Mit der Ausgabe von Aktien schaffen wir die finanzielle Basis.Bestens ausgebildete und motivierte Mitarbeiter plus engagierte Investoren, diedie Bedeutung des globalen Digitaltrends erkannt haben, bilden ein stabilesFundament um unsere weltweiten Ambitionen zu verwirklichen".Prof. Dr. Nikolaus Franke, der wissenschaftliche Leiter von TOP 100, ist von denausgezeichneten mittelständischen Unternehmen beeindruckt. "Die TOP100-Unternehmen haben sich konsequent danach ausgerichtet, möglichst innovativzu sein", stellt er fest.Am 26. November gibt es noch einmal einen Anlass zum Feiern: Dann kommen alleTOP 100 Preisträger zusammen, um auf dem 7. Deutschen Mittelstands-Summit inLudwigsburg die Glückwünsche von Ranga Yogeshwar entgegenzunehmen. DerWissenschaftsjournalist begleitet seit zehn Jahren den Innovationswettbewerb alsMentor.Pressekontakt:mailto:presse@ki-forum.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/133560/4818834OTS: TTIP Limited