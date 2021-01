VDE fordert Fokussierung auf systemrelevante Schlüsseltechnologien Mikroelektronik und Photonik / Gezielt fördern und Deutschland in KI, Industrie 4.0, Mobilität und Quantentechnologien stärken (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - In zwei Positionspapieren forderte die

Technologieorganisation VDE heute die gezielte Förderung der

Schlüsseltechnologien Mikroelektronik und Photonik. "Wir stehen vor einem

Paradigmenwechsel. Deutschland und Europa muss jetzt die Chancen der

photonisch-elektronischen Integration in Zukunftsfeldern wie Kommunikation,

Künstliche Intelligenz (KI), Industrie 4.0, Mobilität und Quantentechnologien

vorantreiben", so der VDE. Der Absatzmarkt ist weltweit heiß umkämpft. Für die

Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft und den damit verbundenen

Geschäftsmodellen ist die effiziente Informationsverarbeitung, -verteilung und

-speicherung ausschlaggebend. Integrierte photonische Transceiver auf Mikrochips

bieten hier ein enormes Verbesserungspotenzial, was die erreichbare Datenrate,

Reichweite, Energieeffizienz und Kompaktheit angeht. Allein der Markt für

Siliziumphotonik-Komponenten wird auf 3,5 Mrd. USD im Jahr 2025 geschätzt. Die

deutsche Photonik-Industrie hatte 2019 einen Umsatz von 37,5 Mrd. Euro. Und die

Wachstumsgrenze ist nach oben offen.



Chipmangel zeigt Abhängigkeit der deutschen Industrie







und benötigt die Photonik in der Prozessortechnologie, der Datenkommunikation

und der Sensorik als notwendige Ergänzung. Nur durch eine intelligente

Integration von Elektronik und Photonik können beide Technologien ihre volle

Wirkung entfalten und den rapide steigenden Datenraten und neuen Anwendungen wie

Internet of Things, Industrie 4.0, Autonomes Fahren oder Quantentechnologien

gerecht werden. Um auf dem lukrativen Weltmarkt mithalten und damit den

Wohlstand langfristig wahren zu können, muss Europa, allen voran Deutschland,

bei der Mikroelektronik jedoch gehörig aufholen und den Aufbau eigener

Mikroelektronikfertigungen mit einer starken Forschung und Entwicklung sehr viel

stärker und engagierter forcieren.



"Die systemrelevante Chip-Industrie hat Auswirkungen auf die gesamte

Volkswirtschaft. Die aktuelle Krise in der Autoindustrie zeigt, wie hoch die

Abhängigkeit unserer Industrie von Halbleiterherstellern in Asien und USA ist",

erläutert der VDE. Zentraler Bestandteil muss eine europäisch abgestimmte

Industriepolitik sein, bei deren Definition Deutschland die Vorreiterrolle

übernehmen muss, so die Forderung. Deutschland und Europa können ihre

technologische Souveränität wiedererlangen - wenn der politische Wille da ist.



Nicht zögern, fördern. Und zwar mit Weitsicht.



Die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus, weil insbesondere die USA und Asien, Seite 2 ► Seite 1 von 2



Die Mikroelektronik stößt mittlerweile an ihre produktionstechnischen Grenzenund benötigt die Photonik in der Prozessortechnologie, der Datenkommunikationund der Sensorik als notwendige Ergänzung. Nur durch eine intelligenteIntegration von Elektronik und Photonik können beide Technologien ihre volleWirkung entfalten und den rapide steigenden Datenraten und neuen Anwendungen wieInternet of Things, Industrie 4.0, Autonomes Fahren oder Quantentechnologiengerecht werden. Um auf dem lukrativen Weltmarkt mithalten und damit denWohlstand langfristig wahren zu können, muss Europa, allen voran Deutschland,bei der Mikroelektronik jedoch gehörig aufholen und den Aufbau eigenerMikroelektronikfertigungen mit einer starken Forschung und Entwicklung sehr vielstärker und engagierter forcieren."Die systemrelevante Chip-Industrie hat Auswirkungen auf die gesamteVolkswirtschaft. Die aktuelle Krise in der Autoindustrie zeigt, wie hoch dieAbhängigkeit unserer Industrie von Halbleiterherstellern in Asien und USA ist",erläutert der VDE. Zentraler Bestandteil muss eine europäisch abgestimmteIndustriepolitik sein, bei deren Definition Deutschland die Vorreiterrolleübernehmen muss, so die Forderung. Deutschland und Europa können ihretechnologische Souveränität wiedererlangen - wenn der politische Wille da ist.Nicht zögern, fördern. Und zwar mit Weitsicht.Die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus, weil insbesondere die USA und Asien,