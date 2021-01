Abschlussbericht / Erfolgreicher Abschluss der IGW Digital (FOTO)

Berlin (ots) - grünewoche.de ist die digitale Plattform für die Land- und

Ernährungswirtschaft /weit mehr als 20.000 Userinnen und User an zwei Tagen /

Programm der IGW Digital ab heute on Demand abrufbar



Die Internationale Grüne Woche ging in ihrer 95-jährigen Geschichte in diesem

Jahr erstmalig rein digital an den Start. Damit setze die globale Leitmesse für

Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau Maßstäbe und brachte die aktuellen

Themen der Branche ins Netz: Ob Tierwohl und Klimaschutz, regionale

Wertschöpfungsketten "from farm to fork" oder Kochen mit Algen und Insektenmehl

- vom 20. bis 21. Januar konnte das Fach- und Privatpublikum auf vier Kanälen

mehr als 100 Beiträge kostenlos verfolgen. Dafür war lediglich eine

Registrierung auf grünewoche.de (https://www.gruenewoche.de/de/) erforderlich.







Judith Rakers moderierte IGW-Talk mit Julia Klöckner oder die IGW-Startup-Days,

bei denen Startups via Webkonferenz aus ganz Deutschland hinzugeschaltet wurden,

um vor der Jury in Berlin zu pitchen. Die IGW Digital verzeichnete an den beiden

Veranstaltungstagen bereits weit mehr als 20.000 Zugriffe. Ab heute steht das

gesamte Programm der IGW Digital auf Abruf als on-Demand-Video zur Verfügung.

Interessierte können sich nach wie vor für die IGW Digital registrieren und

kostenfrei auf die Inhalte zugreifen.



Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft: "Die

vergangenen Tage haben bewiesen: Auch digital ist die Internationale Grüne Woche

das Schaufenster für die Land- und Ernährungswirtschaft. Ich freue mich, dass

die virtuellen Formate so gut angekommen sind und es auch in diesem Jahr einen

intensiven Austausch zwischen der Branche und den Verbrauchern gegeben hat. Wir

haben gezeigt, wie moderne Landwirtschaft funktioniert, dass Leistungsstärke und

Nachhaltigkeit auf dem Acker und im Stall schon lange kein Widerspruch mehr

sind. Entscheidend ist, dass Landwirte von ihrer Arbeit leben können. Regionale

Produkte kann es nur geben, wenn es den Landwirt vor Ort noch gibt. Das hält

auch die ländlichen Räume lebendig und lebenswert."



Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes:



"Digitale Konferenzen und Gespräche können persönliche Treffen sicher nicht

ersetzen. Dennoch war es wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass die Themen

Ernährung und Landwirtschaft - trotz Pandemie - eine wichtige Rolle für unsere

Gesellschaft spielen. Das ist mit der IGW Digital gelungen. Die virtuellen

Begegnungen und spannenden Diskussionen haben viele Zuschauer gefunden. Ich

hoffe, dass die Grüne Woche 2022 wieder in gewohnter Form stattfinden kann."



