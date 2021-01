An der Spitze der Erholung?: Warum man den nordischen Fixed Income-Märkten auch 2021 Beachtung schenken sollte

2020 wird ein Jahr sein, an das wir uns alle noch sehr lange erinnern und welches aufgrund der weitreichenden Auswirkungen der Pandemie auf die globalen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in die Geschichtsbücher eingehen wird. Die langfristigen Konsequenzen der Pandemie werden wohl noch einige Jahre in zahlreichen Bereichen zu spüren sein: im massiven weltweiten Anstieg der Staatsverschuldung, in den potenziellen Auswirkungen auf den Welthandel und die globalen Wertschöpfungsketten – und möglicherweise auch in den Gewohnheiten, wie wir als Einzelpersonen arbeiten und reisen, um nur einige zu nennen.

Auch wenn die Pandemie in vielen Regionen der Welt noch immer wütet, wecken die jüngsten Entwicklungen an der Impfstoff-Front begründete Hoffnungen, dass zumindest der größte Teil der industrialisierten Welt im Laufe des Jahres 2021 zu etwas zurückkehren kann, das einer (neuen) Normalität gleicht. Dies ist der Hintergrund für diesen Marktausblick auf die nordischen Anleihemärkte für das Jahr 2021. Doch zunächst gilt der Blick der Dramatik und den Entwicklungen des Jahres 2020 in den nordischen Märkten.

Nordische Anleihemärkte 2020