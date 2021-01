FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,16 Prozent auf 177,09 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,51 Prozent.

Die insgesamt trübe Stimmung an den Finanzmärkten stützte die als sicher geltenden Anleihen. Die in vielen Ländern hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen und vor allem die Furcht von der Ausbreitung von Mutationen sorgt für Verunsicherung. Die deutlichen Kursverluste vom Vortag wurden allerdings nur teilweise wett gemacht.