SAP Solution Manager neues Hacker-Ziel / Solutive rät SAP-Nutzern zum Abschied des ungeliebten Stiefkindes SolMan

Mit der ESM Suite 5 kann ein Solutive-Produkt anstelle des Solution Manager dasIT-Service-Management und das Application LifeCycle Management für SAP-Systemeübernehmen. Durch den rein lokalen Einsatz, ohne unkontrollierten Zugriff vonaußen, sei die Sicherheitslücke sofort geschlossen. Zumal die Einrichtung derESM Suite in kurzer Zeit zu leisten sei. "Der Solution Manager sollte dann nurnoch für das Lizenzmanagement genutzt werden und seiner sonstigen Zugriffsrechteberaubt werden", rät Christian Steiger von Solutive. Mit der zertifizierten ESMSuite werden die mit dem Software-Management verbundenen Prozesse optimiert undautomatisiert. Kunden wie die Schweizer Fluglinie Swiss konnten damit denAufwand im SAP-Management um 98 Prozent reduzieren - bei besserer Usability undnachhaltiger Verkürzung der Durchlaufzeit. Das zentrale Tool dient als SingleSource of Truth für die Bearbeitung und die Ablage aller change-relevantenInformationen im kompletten Systembetrieb von SAP-Landschaften.No-Downtime-AnsatzDie Enterprise Software Management (ESM) Suite von Solutive basiert komplett aufdem SAP Netweaver Stack und erfüllt damit alle Anforderungen an Sicherheit undCompliance in einem kritischen Umfeld. Als Standardsoftware wird sie laufendgepflegt und stellt neue Funktionen bereit. "Für unsere Kunden ist die Nutzungder aktuellsten Version der Normalzustand. Die ESM Suite wurde von Grund aufschlank und für höchste Sicherheitsansprüche ausgelegt. Regelmäßige Updateswerden bereitgestellt und werden aufgrund unseres No-Downtime-Ansatzes jederzeiteingespielt. Aufwändiges Testen und hohe Aufwände im Softwarelebenszyklusentfallen dadurch", sagt Tobias Moosherr, COO bei der Solutive AG. Für dieKunden ist damit auch ein enormer Kostenvorteil verbunden - weniger Aufwand fürdie generelle Pflege der SAP-Systeme, und keine Kosten mehr für das Patchen desüberholten Solution Managers. Derweil sind SAP-Nutzer zu schnellem Handelnaufgefordert - denn eine Infektion der Systeme würde unweigerlich den Stillstandeines Unternehmens bis zum Fix auslösen und kann damit existenziell bedrohlichsein.Die SAP-Spezialisten der Solutive AG (http://www.solutive.ag/) entwickeln undvertreiben eine umfassende Suite zum Enterprise Software Management (ESM). Damitkann nach einer schnellen Installation eine bestehende SAP-Installation oder-Migration optimiert werden. Die Produktivität von SAP-Systemen nimmt bei derNutzung der ESM-Suite 5 deutlich zu, die Anfälligkeit für Fehler reduziert sich.Das effiziente, bedienfreundliche und einfach zu implementierende Tool sorgt fürmehr Sicherheit, Effektivität und Transparenz im Transport- und Datenmanagementzwischen einzelnen SAP- und auch Drittlösungen. Bereits seit 2009 ist Solutiveals SAP-Optimierer im Markt und unterstützt Unternehmen wie WüstenrotWürttembergische, die Fluglinie Swiss oder den Logistiker Schnellecke mitWerkzeugen für mehr Effizienz, Sicherheit, Compliance und arbeitet so alsTreiber für die Digitalisierung in Unternehmen.