Foto: Hinweisschild an einer geschlossenen Bar, über dts Nachrichtenagentur

Foto: Hinweisschild an einer geschlossenen Bar, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Auch nach der schwierigen Einigung innerhalb der Bundesregierung über eine Vereinfachung, Beschleunigung und Erhöhung der sogenannten Überbrückungshilfe III dürften so schnell keine Hilfsgelder an Unternehmen fließen. Laut eines Berichts des "Spiegel" verzögert sich die Auszahlung der Hilfen an große Firmen bis mindestens bis März.