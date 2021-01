UBS belässt ABB LTD auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillermo Peigneux Lojo

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 28

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ABB von 28 auf 30 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäischen Investitionsgüterkonzerne dürften das vierte Quartal besser als vom Markt erwartet abgeschlossen haben, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte passte seine Prognosen für einige Sektorunternehmen an die verbesserten Gewinnaussichten an, empfiehlt Anlegern jedoch einen selektiven, prozyklischen Investmentansatz./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2021 / 21:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2021 / 21:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.