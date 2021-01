Damit kann die laufende Rallye seit März letzten Jahres eventuell weiter fortgesetzt werden, wenn die entsprechende Triggermarke positiv gekreuzt wird. Den seit Anfang 2015 bestehenden Abwärtstrend hat das Papier schon unlängst zur Oberseite verlassen, das mittelfristige Kaufsignal dürfte bei einem nachhaltigen Sprung über die nächstgrößere Hürde entsprechend weiter fortgesetzt werden.

Ausbruch voraus

Besonders die positive Wirtschaftsentwicklung in China treibt die deutsche Wirtschaft an, die jüngsten Zulassungsdaten in der Europäischen Union fielen extrem schlecht aus. Gelingt es demnach dem Daimler-Wertpapier über die Hürde von 60,00 Euro per Wochenschlusskurs zuzulegen, könnten anschließend mittelfristig weitere Gewinne in den Bereich zwischen 75,00 und 76,48 Euro folgen. Achtung, der Anlagehorizont ist entsprechend lang ausgelegt, einige Monate könnte die nächste Aufwärtsbewegung anhalten. Verbleibt Daimler dagegen unterhalb von 60,00 Euro, könnten zeitweise Gewinnmitnahmen auf ein Niveau von 53,50 Euro erfolgen. Dieser Bereich ist aktuell als neutral zu bewerten. Erst darunter dürften größere Verkaufssignale auf rund 50,00 Euro anstehen.