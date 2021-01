BERENBERG belässt Airbus auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andrew Gollan

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Er sehe die Ankündigung des Flugzeugbauers, die Produktion seiner Mittelstreckenjets wegen der Verschärfung der Corona-Krise in diesem Jahr doch nicht so stark hochfahren wie zunächst geplant, nicht negativ, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Niedrigere Produktionsraten seien am Markt auch bereits erwartet worden. Zudem schaffe die Ankündigung Sicherheit für die kommenden 18 Monate./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2021 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.