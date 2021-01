AlzChems Ausgangsstoff für Creapure(R) in den USA notifiziert als „allgemein sicher zur Verwendung in Lebensmitteln' - wichtige Voraussetzung für Fortsetzung der internationalen Erfolgsgeschichte von Creapure(R)

DGAP-Media / 22.01.2021 / 13:48



AlzChem, der führende Hersteller von hochwertigem Kreatin Monohydrat, hat im Rahmen einer freiwilligen GRAS-Notifizierung erfolgreich dargelegt, dass der Einsatz des selbst produzierten Kreatin Monohydrats unter der Marke Creapure(R) in Lebensmitteln sicher ist. GRAS steht dabei für "Generally Recognized As Safe". Die Schlussfolgerung basiert auf allen verfügbaren Daten zu Kreatin in Verbindung mit dem kontrollierten Herstellungsprozess sowie der hohen Produktqualität von AlzChems selbst hergestelltem Kreatin Monohydrat unter der Marke Creapure(R).

Entsprechend dem Standardvorgehen für die GRAS-Notifizierung hatte die AlzChem eine umfangreiche Dokumentation und Auswertung der frei zugänglichen wissenschaftlichen Informationen sowie des genau kontrollierten Herstellungsprozesses vorgelegt. Die formelle Prüfung der GRAS-Notifizierung durch die U.S. Food and Drug Administration (FDA) ergab keine Rückfragen. Damit kann AlzChems selbst hergestelltes Kreatin Monohydrat unter der Marke Creapure(R) sicher in Lebensmitteln eingesetzt werden, zum Beispiel in Energiegetränken, Proteinriegeln und -pulvern, Milchshakes, Mahlzeitenersatzpulvern und -riegeln, Fleischersatzprodukten und Getränkepulvermischungen.