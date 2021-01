WIESBADEN (ots) - Nach vorläufigen Ergebnissen sind in der 52. Kalenderwoche

(21. bis 27. Dezember 2020) in Deutschland mindestens 24 470 Menschen gestorben.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, liegen die

Sterbefallzahlen somit in diesem Zeitraum etwa 31 % oder 5 832 Fälle über dem

Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. In der Vorwoche lagen die Sterbefallzahlen

nach aktuellem Stand 26 % über dem Vorjahresdurchschnitt. Dies geht aus einer

Sonderauswertung der vorläufigen Sterbefallzahlen hervor, die aktuell bis zur

52. Kalenderwoche zur Verfügung steht.



352 COVID-19-Todesfälle mehr als in der Vorwoche







erkrankt waren, steigt seit Anfang Oktober von Woche zu Woche an. In der 52.

Kalenderwoche gab es insgesamt 5 040 beim Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete

COVID-19-Todesfälle. Das waren 352 Fälle mehr als noch in der Vorwoche.



Sterbefälle in Sachsen im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre mehr als

verdoppelt



Besonders auffällig ist die Entwicklung der Sterbefallzahlen weiterhin in

Sachsen. Wie schon in der Vorwoche (+111 %) hat sich dort auch in der 52.

Kalenderwoche die Zahl der Sterbefälle bezogen auf den Durchschnittswert der

vier Vorjahre für diese Woche mehr als verdoppelt (+114 % oder 1 288 Fälle). In

Baden-Württemberg (+30 % oder 657 Fälle), Bayern (+35 % oder 943 Fälle),

Brandenburg (+60 % oder 383 Fälle), Hessen (+36 % oder 478 Fälle),

Sachsen-Anhalt (+46 % oder 292 Fälle) und Thüringen (+62 % oder 343 Fälle) lag

die Zahl der Sterbefälle zuletzt ebenfalls mindestens 30 % über dem Durchschnitt

der Jahre 2016 bis 2019.



Deutliche Befunde zur Übersterblichkeit in anderen europäischen Ländern



Das EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen meldet

derzeit für die 52. Kalenderwoche eine sehr hohe Übersterblichkeit ("very high

excess") für die Schweiz und Slowenien. Eine hohe Übersterblichkeit ("high

excess") wird für England und die Niederlande gemeldet. In anderen europäischen

Ländern stellt EuroMOMO für diese Kalenderwoche maximal eine mäßige ("moderate

excess") Übersterblichkeit fest.



Methodische Hinweise zu den Sterbefallzahlen für Deutschland:



Eigene Auswertungen der Sterbefallzahlen sind auf Basis der Sonderauswertung

"Sterbefälle - Fallzahlen nach Tagen, Wochen, Monaten, Altersgruppen, Geschlecht

und Bundesländern für Deutschland 2016 bis 2020" möglich. Für das Jahr 2020

werden erste vorläufige Daten dargestellt. Bei den vorläufigen Daten handelt es

sich um eine reine Fallzahlauszählung der eingegangenen Sterbefallmeldungen aus

den Standesämtern ohne die übliche Plausibilisierung und Seite 2 ► Seite 1 von 2



