Biolebensmittelhändler Dennree behindert Gewerkschaftsarbeit

Berlin (ots) - Dem Biolebensmittelgroßhändler Dennree aus Oberfranken darf nach

einem Urteil des Berliner Landgerichts vorgeworfen werden, er behindere in

seinem Betrieb gewerkschaftliche Arbeit. Das berichtet die in Berlin

erscheinende überregionale Tageszeitung junge Welt (Wochenendausgabe).



Dennree (u.a. Betreiber der Bioladenkette Denn's), ein Unternehmen, das

bundesweit über 6.600 Mitarbeiter beschäftigt und 2019 einen Jahresumsatz von

mehr als einer Milliarde Euro erzielt hat, hat durch gezielte Schikanen

versucht, Betriebsratswahlen zu behindern.





Darüber hatte junge Welt im Oktober 2019 ausführlich berichtet und zahlreicheBelege für die Einschätzung angeführt, die Gewerkschaft ver.di sei Dennree "einDorn im Auge". Dagegen zog der Biohändler - der ansonsten das Image eines vonethischen Grundsätzen geleiteten Unternehmens pflegt - vor Gericht. Es folgteeine lange juristische Auseinandersetzung, die am 28.12.2020 mit einemrechtskräftigen Urteil des Berliner Landgerichts ihren Abschluss fand.Die Richter stellten fest, dass die in besagtem Artikel enthaltenen Wertungen imwesentlichen durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt seien undkonstatierte, mit Blick auf den jW-Artikel werde "ein möglicher Widerspruchzwischen Außen- und Innendarstellung" bei Dennree deutlich.Chefredakteur Stefan Huth kommentiert das Urteil: "Kurs halten lohnt sich.Während andere Medien und selbst ver.di sich von dem aggressiven Gebaren desKonzerns offenbar haben einschüchtern lassen, ließ junge Welt sich nichtkleinkriegen. Hier ging es darum, die Öffentlichkeit über das höchstzweifelhafte Verhalten der Unternehmerseite zu informieren, also umPressefreiheit und somit Grundsätzliches."Pressevertretern senden wir den jW-Beitrag gern vorab zu. Auch das Urteil desBerliner Landgerichts stellen wir auf Anfrage zur Verfügung.Pressekontakt:Kontakt:Redaktion junge WeltMichael Merz, stellv. ChefredakteurE-Mail: mme@jungewelt.deTelefon: 030 - 53 63 55 13Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/82938/4819091OTS: junge Welt