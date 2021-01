VILNIUS (dpa-AFX) - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben nach Angaben des litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda bei ihrem Videogipfel auch über weitere Sanktionen gegen Russland wegen der Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny beraten. "Der Fall Nawalny wurde in der Tat viel diskutiert, es wurde auch über Sanktionen gesprochen", sagte Nauseda am Freitag in Vilnius über die Beratungen am Vorabend. Am Montag sollten sich damit die EU-Außenminister befassen.

Nawalny war nach seiner Rückkehr aus Deutschland nach Russland per Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Ihm drohen viele Jahre Gefängnis und mehrere Prozesse. Der Kremlkritiker war im August vergangenen Jahres Opfer eines Giftanschlags geworden. Anschließend wurde er in Deutschland behandelt. Wegen des Anschlags hat die EU bereits Einreise- und Vermögenssperren gegen mutmaßliche Verantwortliche aus dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin verhängt./awe/DP/nas