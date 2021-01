BERNSTEIN RESEARCH belässt RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Der Versorger dürfte von der zunehmenden Dynamik beim Offshore-Windkraft-Geschäft profitieren, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2021 / 00:02 / UTC