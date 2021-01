BUS2BUS wechselt ins nächste Jahr (FOTO)

Berlin (ots) - BUS2BUS 2022 findet am 27. und 28. April auf dem Berliner

Messegelände statt - BUS2BUS Special Edition 2021 mit digitalem Live-Event am

15. April 2021



Die BUS2BUS wechselt ins Jahr 2022. Das hat die Messe Berlin in Abstimmung mit

nationalen und internationalen Marktführern und dem Bundesverband Deutscher

Omnibusunternehmer (bdo) entschieden. Die nächste Ausgabe der einzigen

exklusiven Fachmesse für die Busbranche in Deutschland findet am 27. und 28.

April 2022 in Berlin statt. Zum ursprünglich geplanten Termin im April 2021 wird

es unter dem Namen "BUS2BUS Special Edition" ein spannendes digitales Live-Event

(https://www.bus2bus.berlin/de/DieBUS2BUS/SpecialEdition/?utm_source=pm_kw_3_202

1&utm_medium=pm&utm_campaign=_specialedition_promotion) geben.







Innovative und nachhaltige Verkehrskonzepte bringen international neue

Wertschöpfungsketten hervor, die wir mit unseren Mobilitätsveranstaltungen

hervorheben wollen. Neue Mobilitätsformen spielen im Portfolio der Messe Berlin

dementsprechend bereits eine wichtige Rolle. Mit der BUS2BUS bieten wir dem

Busbusiness eine hochaktuelle Branchenplattform und laden alle Akteurinnen und

Akteure ein, sie gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln - dieses Jahr auf dem

digitalen Branchenevent "BUS2BUS Special Edition" und nächstes Jahr wieder vor

Ort", so Martin Ecknig, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin.



"In Gesprächen mit bereits angemeldeten Unternehmen ist deutlich geworden, wie

groß das Vertrauen der Busbranche in die BUS2BUS ist. Persönlicher Austausch in

Kombination mit innovativen Veranstaltungsformaten machen die BUS2BUS aus. Hier

steht das Verkehrsmittel Bus im Mittelpunkt, hier kann es erlebt werden. Unter

Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen, können wir erst im nächsten

Jahr eine vollwertige Veranstaltung in gewohnter Qualität anbieten und haben uns

daher entschieden, mit der BUS2BUS in den April 2022 zu wechseln. Diese

Entscheidung wird von den ausstellenden Unternehmen begrüßt und mitgetragen", so

Kerstin Kube-Erkens, Senior Produktmanagerin der BUS2BUS.



Christiane Leonard, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Deutscher

Omnibusunternehmer (bdo) betont: "Auch in den kommenden Monaten wird der Einsatz

für den Gesundheitsschutz das öffentliche Leben in Deutschland und auf der

ganzen Welt prägen. Diese Umstände machen es leider unmöglich, die BUS2BUS in

einer Form auszurichten, die diesem Branchen-Event wirklich gerecht wird. Wir

freuen uns sehr darauf, im Frühjahr 2022 bei der nächsten Ausgabe wieder den

engen Austausch mit Akteurinnen und Akteuren aus dem Busgewerbe pflegen zu

können. Diese dritte BUS2BUS wird dann, genau zum richtigen Zeitpunkt, wichtige

Impulse für die Erholung und die Neuausrichtung unserer Branche geben können."



Zum ursprünglich geplanten Termin der BUS2BUS wird es dennoch ein hochkarätiges,

digitales Branchenevent geben. Das Live-Event der "BUS2BUS Special Edition" am

15. April 2021 setzt auf interaktiven Austausch zwischen Politik, Wirtschaft,

Technologie und Medien. Nach einem Grußwort von Messe Berlin und bdo geht es im

gemeinsamen Dialog mit Vertretern*innen der Mobilitätsbranche und der Politik um

das Thema: "Der Bus als flexible und nachhaltige Alternative im Mobilitätsmix

der Zukunft."



Im Anschluss daran, verleiht der Huss-Verlag den Internationalen busplaner

Nachhaltigkeitspreis, für den führende europäische Hersteller- und

Zulieferunternehmen sowie Start-ups aus dem Tech-Bereich ihre Bewerbung

einreichen können. "Der Bus ist und bleibt ein unersetzbarer Verkehrsträger, um

die 'Neue Mobilität' und die damit verbundenen Veränderungen erfolgreich und

nachhaltig umzusetzen. Wir freuen uns sehr, die Unternehmen der Branche für ihr

nachhaltiges Engagement auszuzeichnen. Die BUS2BUS ist hierfür die ideale

Plattform", so Rainer Langhammer, Geschäftsführer des Huss-Verlags.



Pressekontakt:



Messe Berlin GmbH

Emanuel Höger

Pressesprecher Geschäftsbereichsleiter Corporate Communication

Unternehmensgruppe Messe Berlin

Messedamm 22

14055 Berlin

http://www.messe-berlin.de

Twitter: @MesseBerlin



BUS2BUS

Susanne Tschenisch

PR Managerin

Messedamm 22

14055 Berlin

T +49 30 3038-2295

mailto:susanne.tschenisch@messe-berlin.de

http://www.messe-berlin.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6600/4819222

OTS: Messe Berlin GmbH





