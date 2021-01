Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

IPO Conti-Tochter Vitesco plant laut Börsengang für zweite Jahreshälfte Die Conti-Antriebssparte Vitesco will 2021 einen zweiten Anlauf an der Börse wagen. "Wir waren wirklich gut unterwegs, dann kam Corona. Jetzt streben wir eine Abspaltung im zweiten Halbjahr an, vorausgesetzt die Continental-Hauptversammlung stimmt …