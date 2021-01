(neu. Details)



BERLIN (dpa-AFX) - Es ist noch nicht vorbei. Auch wenn die Infektionszahlen in der Corona-Pandemie weiter sinken, ist keine Alternative zum Lockdown in Sicht. "Wir sollten uns einfach nicht zu sorglos hinstellen", mahnte Charité-Virologe Christian Drosten am Freitag. "Wir sollten nicht sagen, wenn es wieder wärmer wird, dann wird es wie im letzten Sommer."

Denn die Lage bleibt deutlich angespannter als bei der ersten Pandemie-Welle im vergangenen Frühjahr. Fast ein Jahr nach dem ersten Nachweis des neuen Corona-Virus in Deutschland sind mehr als 50 000 Menschen in Deutschland in Verbindung damit gestorben. Viele Intensivstationen arbeiten weiterhin am Anschlag. Ansteckendere Virus-Varianten könnten Erfolge beim Senken der Infektionszahlen zunichte machen. Das Impfen wird Zeit brauchen. Ein Überblick: