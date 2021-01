Änderungen und Ernennungen in der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater

Robert van Niekerk, zuvor Executive Vice President Group Technical, wurde mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 zum Chief Technical Officer des Konzerns ernannt. Robert van Niekerk hat seit der Gründung des Konzerns im Jahr 2013 verschiedene Führungspositionen innegehabt, darunter die Leitung der erfolgreichen Integration der PGM-Betriebe Kroondal, Rustenburg und Marikana. Robert verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung sowohl im Untertage- als auch im Tagebau, sowohl lokal als auch international.

Dawie van Aswegen wurde mit Wirkung zum 11. Januar 2021 zum EVP: SA PGM operations ernannt und ersetzt damit Wayne Robinson, der im September 2020 nach dem frühen Tod von Chris Bateman zum EVP für die US PGM operations ernannt wurde. Dawie ist seit seinem Wechsel zu Sibanye-Stillwater von Anglo American Platinum im Jahr 2016 ein fester Bestandteil des Führungsteams von SA PGM gewesen. Dawie hat seit mehr als 25 Jahren verschiedene Führungspositionen in der Bergbauindustrie, vor allem im PGM-Sektor, inne.

Außerdem haben wir unsere ESG-Kompetenz durch die Ernennung von Loyiso Ndlovu zum Senior Vice President verstärkt: ESG. Loyiso Ndlovu verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Nachhaltigkeitssektor durch die Leitung von Entwicklungsfinanzierung und Impact Lending in den Bereichen Infrastruktur, Landwirtschaft und Kleinunternehmen. Sie hat 15 Jahre Governance-Erfahrung im entwicklungsgeleiteten Naturschutz und hat auf dem ganzen Kontinent Interaktionen zu Entwicklungsfinanzierung, marktgeleitetem Naturschutz und Nachhaltigkeitsprinzipien im Bankwesen geleitet. Sie hat einen Master in Business Administration (Unisa) und einen Bachelor of Science in Industrial Information Technology (City University- Birmingham, UK) und besuchte das Management Development Program an der Unisa.